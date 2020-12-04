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Экстренно сел Boeing 747 Новосибирск – Чанджоу в аэропорту Новосибирска

10:41 04.12.2020 Фото: pixabay.com
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Проводится оценка технического состояния самолета.

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В аэропорту Новосибирска экстренно сел самолет

Boeing 747 совершил экстренную посадку в аэропорту Новосибирска из-за проблем с одной из стоек шасси, люди не пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Самолет Boeing 747 сообщением Новосибирск – Чанджоу вернулся в аэропорт вылета после срабатывания датчика неуборки правого шасси", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на борту воздушного судна находился только экипаж. "Борт благополучно приземлился в аэропорту Новосибирска", - добавил собеседник агентства.

Источник в авиакругах рассказал РИА Новости, что самолёт эксплуатируется Cargolux Airlines International (грузовая авиакомпания Люксембурга). Собеседник агентства добавил, что самолёт благополучно приземлился в 19.49 мск после слива топлива. Проводится оценка технического состояния самолета.

Источник: РИА Новости

аэропорт самолет экстренная посадка
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