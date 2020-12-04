Экстренно сел Boeing 747 Новосибирск – Чанджоу в аэропорту Новосибирска

В аэропорту Новосибирска экстренно сел самолет

Boeing 747 совершил экстренную посадку в аэропорту Новосибирска из-за проблем с одной из стоек шасси, люди не пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

"Самолет Boeing 747 сообщением Новосибирск – Чанджоу вернулся в аэропорт вылета после срабатывания датчика неуборки правого шасси", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на борту воздушного судна находился только экипаж. "Борт благополучно приземлился в аэропорту Новосибирска", - добавил собеседник агентства.



Источник в авиакругах рассказал РИА Новости, что самолёт эксплуатируется Cargolux Airlines International (грузовая авиакомпания Люксембурга). Собеседник агентства добавил, что самолёт благополучно приземлился в 19.49 мск после слива топлива. Проводится оценка технического состояния самолета.

Источник: РИА Новости