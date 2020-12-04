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Одобрили новые санкции против «Северного потока-2» США

12:00 04.12.2020 Фото: pixabay.com
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акже в законопроекте появилось требование проводить консультации с рядом стран при введении ограничений.

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Новые санкции против Nord Stream 2 вошли в проект оборонного бюджета США

Расширенные санкции против газопровода "Северный поток — 2" вошли в согласованный палатами конгресса США законопроект об оборонном бюджете, об этом говорится в пояснительном документе.
Санкции предусматривали обе версии оборонного бюджета - как разработанная в сенате, так и подготовленная палатой представителей. В частности, санкции планируется распространить на компании, "способствующие продаже, аренде или предоставлению" трубоукладочных судов для строительства газопровода.
Теперь ограничения согласовали, позволив президенту США снимать их против того или иного лица, исходя из национальных интересов. Также в законопроекте появилось требование проводить консультации с рядом стран при введении ограничений.

Санкции против "Северного потока — 2"
Соединенные Штаты, продвигающие в Европу свой СПГ, активно выступают против российского проекта. В октябре Вашингтон расширил санкции против "Северного потока — 2" и распространил их на предприятия, оказывающие услуги судам, которые принимают участие в прокладке трубопровода. Эти ограничения — часть пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы".
В ноябре немецкое правительство в очередной раз раскритиковало экстерриториальные санкции против российского газового проекта. В Берлине подчеркнули, что будут координировать дальнейшие действия с европейскими партнерами, Европейской комиссией и компаниями, участвующими в строительстве газопровода.
В конце ноября сертификатор "Северного потока 2", норвежская Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd (DNV GL), прекратила участие в проекте из-за угрозы санкций, предусмотренных PEESA.
В то же время в начале декабря Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии заявило о согласовании укладки трубопровода в немецких водах до конца года. Для продолжения работ в январе-апреле потребуется дополнительное разрешение, заявку на которую уже рассматривают.

Источник: РИА

санкции Северный поток-2 сша
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