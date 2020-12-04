Пугающая статистика: почти в 2 раза выросла смертность в Новосибирской области

В регионе умерло на 90% больше людей, чем в прошлом ноябре

В Новосибирской области смертность выросла почти в два раза: в ЗАГСе показали пугающую статистику

За ноябрь умерли более 5150 человек, в прошлом году за этот же месяц скончались 2703 жителя региона.

В Управлении по делам ЗАГС по Новосибирской области обнародовала статистику за ноябрь. Согласно данным, в прошлом месяце умерли 5150 человек. По сравнению с ноябрем 2019 года эта цифра выросла почти в два раза. В прошлом году за этот же период времени в регионе скончались 2703 человек.

Разница составляет около 2,5 тысяч человек: смертность в ноябре этого года возросла сразу на 47%.

Также количество смертей стало больше и в сравнении с октябрем 2020 года. Разница составляет почти 1000 смертей. В октябре скончались 4279 человек.

Отметим, в Новосибирской области скачок смертности первый раз зафиксировали в октябре. В сравнении с сентябрем этого же года разница составила сразу 27%.

Напомним, именно в октябре по данным оперштаба регионального правительства началась новая вспышка коронавируса. По-прежнему почти каждый сутки от инфекции умирают по 6 человек. В основном это пожилые люди.

По официальным данным, с начала эпидемии от коронавируса скончались 764 человек.

Источник: zags.nso.ru