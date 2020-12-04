Поднимется тариф на проезд в автобусах и маршрутках с 15 декабря 2020 в Бердске. Узнайте, на сколько

Тариф завышен по приказу Департамента по тарифам региона. Это коснулось всей Новосибирской области.

Цена за проезд в транспорте измениться в Бердске с 15 декабря 2020

Поднимется тариф на проезд в общественном транспорте Новосибирска. Приказ опубликован Департаментом по тарифам региона. Коснется ли это и Бердска? На этот вопрос ответила руководитель отдела транспорта мэрии Бердска Надежа Нятина "Курьер. Среда. Бердск".

С 15 декабря в Новосибирске цены на проезд в трамваях и троллейбусах вырастет до 24 рублей, а автобусах — до 25 рублей. Как тариф изменится в Бердске и поднимут ли цену частные перевозчики?

- Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области распространяется на всю область. Да, в Бердске в муниципальном транспорте с 15 декабря проезд будет 25 рублей. Частные перевозчики принимают решение по тарифу самостоятельно, - рассказала Надежда Валерьевна 4 декабря "Курьер. Среда. Бердск".

Директор некоммерческого партнерства перевозчиков «Сибирский союз перевозчиков» Виктор Глушков ответил "Курьер. Среда. Бердск", что пока нет информации о повышении цен на проезд в маршрутках. Этот вопрос еще не рассматривался. Читайте подробности в ближайшее время.

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