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Поднимется тариф на проезд в автобусах и маршрутках с 15 декабря 2020 в Бердске. Узнайте, на сколько

11:08 04.12.2020, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Тариф завышен по приказу Департамента по тарифам региона. Это коснулось всей Новосибирской области.

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Цена за проезд в транспорте измениться в Бердске с 15 декабря 2020

Поднимется тариф на проезд в общественном транспорте Новосибирска. Приказ опубликован Департаментом по тарифам региона. Коснется ли это и Бердска? На этот вопрос ответила руководитель отдела транспорта мэрии Бердска Надежа Нятина "Курьер. Среда. Бердск".

С 15 декабря в Новосибирске цены на проезд в трамваях и троллейбусах вырастет до 24 рублей, а автобусах — до 25 рублей. Как тариф изменится в Бердске и поднимут ли цену частные перевозчики?

- Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области распространяется на всю область. Да, в Бердске в муниципальном транспорте с 15 декабря проезд будет 25 рублей. Частные перевозчики принимают решение по тарифу самостоятельно, - рассказала Надежда Валерьевна 4 декабря "Курьер. Среда. Бердск".

Директор некоммерческого партнерства перевозчиков «Сибирский союз перевозчиков» Виктор Глушков ответил "Курьер. Среда. Бердск", что пока нет информации о повышении цен на проезд в маршрутках. Этот вопрос еще не рассматривался. Читайте подробности в ближайшее время.

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От редакции

Что думаете о повышении?

Поросёнок Пётр, 04 декабря 2020 11:37
Как что думаем? Мы все только за! Да здравствует повышение цен на всё! Так победим!

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