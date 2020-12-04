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В дезинформации вокруг пандемии COVID-19 обвинил Россию и Китай Евросоюз

13:30 04.12.2020 Фото: pixabay.com
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Угроза дезинформации в последнее время усилилась и внутри союза.

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ЕС обвинил Россию и Китай в распространении дезинформации по коронавирусу
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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В Евросоюзе считают, что иностранные игроки, в частности, Россия и Китай, распространяли дезинформацию вокруг пандемии коронавируса, на это требуется организованный общеевропейский ответ, говорится в обнародованном в четверг Европейской комиссией Плане действий в области демократии.
"Иностранные игроки и некоторые третьи страны (в частности, Россия и Китай) были вовлечены в операции, которые были направлены на то, чтобы влиять и распространять дезинформацию вокруг пандемии коронавируса в ЕС, соседних странах и в мире с целью подорвать демократические дискуссии, обострить социальную поляризацию и улучшить собственный имидж. Когда иностранные субъекты используют тактику манипуляций, чтобы ввести в заблуждение граждан ЕС ради собственной выгоды, то такая угроза демократии требует всеобъемлющего и коллективного ответа", - говорится в документе.

В документе не приведены конкретные примеры такой дезинформации. Евросоюз ранее уже обвинял Россию и Китай в дезинформации в связи с пандемией коронавируса, Москва и Пекин отвергали обвинения. Власти Китая неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции. Как заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Евросоюз так и не предоставил ни единого факта о якобы дезинформации со стороны России по поводу пандемии. По словам министра, Россия привыкла к тому, что западные коллеги все чаще пытаются найти некие объединяющие их мотивы в вымыслах по поводу российской или какой-то иной угрозы.

При этом в Евросоюзе признали, что угроза дезинформации в последнее время усилилась и внутри союза. "С другой стороны, также растет угроза дезинформации и со стороны внутренних игроков", - подчеркивается в докладе ЕК. В Еврокомиссии пояснили, что понимают под дезинформацией не только распространение откровенно ложного вредоносного контента, но также искажение информации, введение аудитории в заблуждение, использование манипулятивных тактик и фальшивых профилей в соцсетях.
"Новые условия требуют еще более тесного сотрудничества внутри ЕС… и с международными партнерами. Только путем объединения собранных знаний о гибридных угрозах (например, дезинформация, киберугрозы, влияние на выборы) в разных секторах ЕС может разработать всестороннее понимание природы этой угрозы, на которую необходимо реагировать эффективно", - указали в ЕК.

Источник: РИА Новости

COVID-19 коронавирус пандемия
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