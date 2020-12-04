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Собирается убрать из городов все колонии и СИЗО Минюст

13:15 04.12.2020 Фото: pixabay.com
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Сейчас министерство работает над пилотным проектом, чтобы оптимизировать все и убрать действительность, связанную с лишением свободы, от людей, из городов, сформировав для этого отдельные площадки.

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Минюст хочет убрать из городов СИЗО и колонии

По словам Константина Чуйченко, министерство работает над пилотным проектом, чтобы "убрать действительность, связанную с лишением свободы, от людей, из городов".
Минюст разрабатывает пилотный проект, чтобы убрать из городов все колонии и СИЗО. Об этом сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко в интервью телеканалу "Россия-24".

"Учреждения ФСИН должны получить определенное преображение. У нас сейчас готовятся изменения в концепцию развития ФСИН, и суть этих изменений состоит в том, что нужно выносить из городов и населенных пунктов эти учреждения", - сказал Чуйченко.

По его словам, сейчас министерство работает над пилотным проектом, чтобы оптимизировать все и убрать действительность, связанную с лишением свободы, от людей, из городов, сформировав для этого отдельные площадки.

Чуйченко отметил, что ФСИН должна быть более гуманной, а в центре внимания работы сотрудников ФСИН должен быть человек, несмотря на то, что он совершил преступление, и необходимо сделать все возможное для возвращения его к нормальной жизни.

В ходе оптимизации работы ФСИН внимание будет переключено на профилактику и работу с людьми, которые после совершения преступления не оказались в местах лишения свободы, так как нельзя допускать рецидива. "Мы должны сделать эту службу эффективной и одновременно разумной", - сказал он, отметив, что министерство намерено совершенствовать деятельность подведомственных служб - ФСИН и ФССП.

Источник: ТАСС

колония сизо тюрьма
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