Проиграл ли ЦСКА "Вольфсбергу" в матче Лиги Европы? Кто вылетел из Лиги Европы

Московский ЦСКА потерпел поражение от австрийского "Вольфсберга" и лишился шансов на выход в 1/16 финала футбольной Лиги Европы.
Встреча пятого тура группы K, прошедшая в Москве, закончилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на 22-й минуте забил Дарио Визингер.
В параллельной игре группы загребское "Динамо" на выезде победило нидерландский "Фейенорд" - 2:0, авторами забитых мячей стали Бруно Петкович (45+5, с пенальти) и Ловро Майер (53).
В прошлом сезоне ЦСКА также не смог преодолеть барьер группового этапа Лиги Европы.
Источник: rsport.ria.ru