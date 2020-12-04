Проиграл ли ЦСКА "Вольфсбергу" в матче Лиги Европы? Кто вылетел из Лиги Европы

ЦСКА проиграл "Вольфсбергу" в матче Лиги Европы

Московский ЦСКА потерпел поражение от австрийского "Вольфсберга" и лишился шансов на выход в 1/16 финала футбольной Лиги Европы.

Встреча пятого тура группы K, прошедшая в Москве, закончилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на 22-й минуте забил Дарио Визингер.

В параллельной игре группы загребское "Динамо" на выезде победило нидерландский "Фейенорд" - 2:0, авторами забитых мячей стали Бруно Петкович (45+5, с пенальти) и Ловро Майер (53).



ЦСКА набрал три очка в пяти матчах Лиги Европы и не поднимется выше третьего места в группе. "Динамо" (11 очков) пробилось в плей-офф Лиги Европы, "Вольфсберг" (7) идет вторым, "Фейенорд" (5) - третьим. В заключительном туре группового этапа 10 декабря ЦСКА сыграет на выезде с хорватским клубом, "Вольфсберг" примет "Фейенорд".В прошлом сезоне ЦСКА также не смог преодолеть барьер группового этапа Лиги Европы.

Источник: rsport.ria.ru