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Проиграл ли ЦСКА "Вольфсбергу" в матче Лиги Европы? Кто вылетел из Лиги Европы

11:52 04.12.2020 Фото: pexels.com
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Встреча пятого тура группы K, прошедшая в Москве, закончилась со счетом 1:0.

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ЦСКА проиграл "Вольфсбергу" в матче Лиги Европы

Московский ЦСКА потерпел поражение от австрийского "Вольфсберга" и лишился шансов на выход в 1/16 финала футбольной Лиги Европы.
Встреча пятого тура группы K, прошедшая в Москве, закончилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на 22-й минуте забил Дарио Визингер.
В параллельной игре группы загребское "Динамо" на выезде победило нидерландский "Фейенорд" - 2:0, авторами забитых мячей стали Бруно Петкович (45+5, с пенальти) и Ловро Майер (53).

ЦСКА набрал три очка в пяти матчах Лиги Европы и не поднимется выше третьего места в группе. "Динамо" (11 очков) пробилось в плей-офф Лиги Европы, "Вольфсберг" (7) идет вторым, "Фейенорд" (5) - третьим. В заключительном туре группового этапа 10 декабря ЦСКА сыграет на выезде с хорватским клубом, "Вольфсберг" примет "Фейенорд".
В прошлом сезоне ЦСКА также не смог преодолеть барьер группового этапа Лиги Европы.

Источник: rsport.ria.ru

лига футбол чемпионат
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