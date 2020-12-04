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Почему умерла во время стрима Валентина Григорьева? Ее подруга рассказала причину

12:43 04.12.2020 Фото: Кадр: телеграм-канал «112»
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Ранее сообщалось, что причиной смерти Григорьевой стала остановка сердца от отравления, а переохлаждение было отягчающим фактором.

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Григорьева принимала участие в треш-стриме — формат, в котором участники за деньги выполняют задания зрителей в прямом эфире. Она скончалась во время трансляции.

Причиной гибели Валентины Григорьевой, умершей во время стрима блогера Reeflay (Стас Решетников) стало сочетание наркотиков и алкоголя. Об этом «Московскому комсомольцу» рассказала подруга умершей.

По ее словам, девушка употребляла «несколько видов наркотиков», а в день смерти также выпивала спиртное, и это дало чрезмерную нагрузку на сердце. При этом, уточняет она, ранее врачи «скорой» четыре раза откачивали Валентину.

Подруга объяснила, что Григорьева работала в сфере эскорт-услуг, и один из клиентов расплачивался с ней наркотиками.

Ранее сообщалось, что причиной смерти Григорьевой стала остановка сердца от отравления, а переохлаждение было отягчающим фактором. Блогер настаивает, что у него не было намерений убить Валентину. Вечером 3 декабря Решетникова задержали следователи. Его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки.

В ночь на 2 декабря Григорьева принимала участие в треш-стриме — формат, в котором участники за деньги выполняют задания зрителей в прямом эфире. Она скончалась во время трансляции.

наркотики скончалась треш-стрим эскортница
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От редакции

Reeflay тоже употреблял?

Аноним, 04 декабря 2020 12:57
Кто такая Григорьева ? Она что, почетный житель Бердска ?

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