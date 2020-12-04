Супруги-аферисты похищали деньги через сайт-двойник одного из банков Новосибирска

Подозреваемый был заключен под стражу. Его супруге избрана мера в виде подписки о невыезде.

У новосибирцев похищали деньги с помощью сайта-двойника российского банка

Полицейские задержали жителя Казани и его супругу по подозрению в краже денег с помощью сайта-двойника одного из российских банков. От действий злоумышленников пострадали люди в Нижнем Новгороде, Уссурийске, Саратове, в Республике Татарстан, а также в Новосибирске. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России.

В полиции пояснили, что клиенты банка полагали, что сайт настоящий, и вводили в специальные формы на нем реквизиты своих платежных карт. Узнав эту информацию, сообщники переводили денежные средства граждан на подконтрольные счета.

«В ходе обыска обнаружены и изъяты телефоны, банковские карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Предварительное расследование продолжается», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В результате было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Подозреваемый был заключен под стражу. Его супруге избрана мера в виде подписки о невыезде.