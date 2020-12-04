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Умерла на 87-м году жизни актриса фильма «Весна на Заречной улице» Нина Иванова. Назвали причину ее смерти

12:28 04.12.2020 Фото: ©twitter.com/sohi1962
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Свою первую роль актриса исполнила в десять лет в фильме Виктора Эйсымонта "Жила-была девочка".

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Артистка умерла 1 декабря на 87-м году жизни
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Умерла на 87-м году жизни актриса фильма «Весна на Заречной улице» Нина Иванова. Назвали причину ее смертиТруп актрисы Нины Акимовой со следами побоев нашли в ее квартиреЕщё 568 новостей

Причиной смерти актрисы и режиссера Нины Ивановой стали проблемы с сердцем, сообщает Пятый канал со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Медики установили причину смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность", — сказал собеседник телеканала.

Артистка умерла 1 декабря на 87-м году жизни после продолжительной болезни.

Нина Иванова — советская киноактриса, свою первую роль исполнила в десять лет в фильме Виктора Эйсымонта "Жила-была девочка". Известность получила после роли учительницы русского языка и литературы Татьяны Сергеевны Левченко в фильме "Весна на Заречной улице" режиссеров Феликса Миронера и Марлена Хуциева. В дальнейшем снялась в таких фильмах, как "Киевлянка", "Любовью надо дорожить", "Серая болезнь", "Еще можно успеть", выпустила несколько сюжетов журнала "Ералаш" в качестве режиссера.
В последние годы она вела затворнический образ жизни, мало с кем общалась.

артистка скончалась Нина Иванова
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