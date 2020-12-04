Получат ли сладкие подарки к Новому году 2021 многодетные и малоимущие семьи в Бердске, стало известно

Ждут новогодних подарков от соцзащиты малоимущие и многодетные семьи в Бердске.
Кто в этом году может претендовать на подарки, куда приходить за ними, какие предоставлять документы, именно такие вопросы волнуют бердчан.
Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 4 декабря начальник отдела социального обслуживания населения Инна Воркулева, у них пока нет никакой информации о том, когда поступят новогодние подарки, и для кого они будут предназначены. Возможно, данная информация появится на следующей неделе, отметила Инна Владимировна.
Напомним, в 2019 году в бердские социальные службы поступило 3803 подарка.
Их получали дети в возрасте от 3 до 14 лет следующих категорий: детей-сирот, детей-инвалидов, детей из малоимущих и многодетных семей, детей из семей военнослужащих, погибших в локальных войнах и военных конфликтах; детей граждан, подвергшихся воздействию радиации.
Выдача новогодних подарков проводили в Комплексном центре социального обслуживания населения города Бердска. Детям из многодетных семей подарки выдавались независимо от дохода.
Всем детям, имеющим инвалидность, в возрасте от 3 до 14 лет новогодние подарки традиционно выдавал Центр помощи семье и детям «Юнона».
Семьи, размер среднедушевого дохода которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленного в Новосибирской области, и которые подтверждали в 2019 году свои доходы в кабинете № 2 Комплексного центра, за новогодними подарками приходили в этот кабинет.
На детей, переданных под опеку или попечительство, в приемную семью, подарки можно было получить в отделе опеки и попечительства.
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