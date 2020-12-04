04.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Снова задержали с наркотиками сестру Эвелины Блёданс

12:39 04.12.2020 Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
0

Младшую сестру артистки сдали полицейским осведомители.

% name% title
Эвелина Бледанс(справа) с сестрой Дианой

В прошлый раз она попалась с запрещёнными таблетками, в этот - с амфетамином и марихуаной.
Кто бы мог подумать, что сёстры могут быть такими разными. Старшая - Эвелина Блёданс успешная актриса, певица и телеведущая, идеальная мама солнечного ребёнка и попечитель одного из благотворительных фондов, помогающих таким детям. Несколько дней назад в День матери она удостоилась ордена. А за два дня до этого в Ялте её 43-летняя сестра Диана угодила в очередную криминальную историю.

О Диане Блёданс страна узнала 5 лет назад, благодаря шоу «Говорим и показываем». Там сводная сестра известной телеведущей рассказала о болезни, которая её убивает - циррозе печени, который стал следствием гепатита. Тогда же Диана попросила у сестры прощения за своё криминальное прошлое, Диана провела в тюрьме почти 2 года за контрабанду сильнодействующих веществ. Отзывчивая Эвелина не смогла закрыть глаза на недуг родственницы и открыла сбор средств на её лечение. Но вскоре всех ждал очередной неприятный сюрприз, в апреле прошлого года младшую сестру телеведущей заподозрили в угоне, на её автомобиле оказались перебиты номера. А несколько дней назад журналистам kp.ru cтало известно о том, что Диана Блёданс вновь попала в поле зрения правоохранительных органов. На этот раз - из-за наркотиков.

Всё произошло в Ялте, где живёт Диана и выросла её старшая сестра Эвелина. Младшую сестру артистки сдали полицейским осведомители. В городе регулярно проходят рейды по борьбе с распространением наркотиков. Одно из таких мероприятий закончилось у 43-летней Дианы дома. Женщину заметили в лесу рядом с озером "Магоби", она что-то искала в траве у деревьев. После необычной прогулки за Дианой проследили до самого дома и доложили об этом полицейским. Правоохранителям оставалось только проверить подозрительную женщину. Вскоре к ней домой нагрянули с обыском.

— В квартире по месту жительства 43-летней гражданки было обнаружено 5 свертков с наркотическим средством "амфетамин" и один сверток с наркотическим веществом "марихуана", которые она нашла в лесном массиве в районе озера "Магоби" и хранила для личного потребления.

Пакетики из квартиры Дианы отправили на экспертизу, по её результатам будут принимать решение о возбуждении очередного уголовного дела. На этот раз Диана может снова оказаться в тюрьме. Женщина стояла на учете из-за употребления наркотиков с 1997 года, а её судимость за контрабанду до сих пор не погашена.
Недавно вышедшая из тюрьмы сестра Эвелины Бледанс снова стала фигурантом уголовного дела

О судьбе и нелегкой жизни Дианы Бледанс заговорили после того, как она побывала в программе «Пусть говорят». Тогда 40-летняя родная сестра Эвелины рассказала, что она смертельно больна. Что после перенесенного гепатита врачи диагностировали у нее цирроз печени. Тогда же на шоу Диана попросила прощения у именитой сестры за то, что опозорила семью, попав в тюрьму за контрабанду сильнодействующих веществ.

Источник: nsk.kp.ru

наркотики сестра Эвелина Бледанс
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Необходимо лечение?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Внимание, розыск! Нашла чужую карту и рассчитывается по ней в магазинах жительница Новосибирска
13:22 04-12-2020
Внимание, розыск! Нашла чужую карту и рассчитывается по ней в магазинах жительница Новосибирска
Китайский Новый год: Как встречать 2021 год Быка, что можно и нельзя делать?
13:20 04-12-2020
Китайский Новый год: Как встречать 2021 год Быка, что можно и нельзя делать?
Собирается убрать из городов все колонии и СИЗО Минюст
13:15 04-12-2020
Собирается убрать из городов все колонии и СИЗО Минюст
Начали прием пациентов в Степанакерте военные медики из России
13:00 04-12-2020
Начали прием пациентов в Степанакерте военные медики из России
71-летняя Алла Пугачева в прозрачной блузе оголила плечи и показала свою голливудскую улыбку
12:50 04-12-2020
71-летняя Алла Пугачева в прозрачной блузе оголила плечи и показала свою голливудскую улыбку
Почему умерла во время стрима Валентина Григорьева? Ее подруга рассказала причину 1
12:43 04-12-2020
Почему умерла во время стрима Валентина Григорьева? Ее подруга рассказала причину
Снова задержали с наркотиками сестру Эвелины Блёданс
12:39 04-12-2020
Снова задержали с наркотиками сестру Эвелины Блёданс
Успешно прошла тестирование первая метеостанция для работы в Арктике
12:30 04-12-2020
Успешно прошла тестирование первая метеостанция для работы в Арктике
Умерла на 87-м году жизни актриса фильма «Весна на Заречной улице» Нина Иванова. Назвали причину ее смерти
12:28 04-12-2020
Умерла на 87-м году жизни актриса фильма «Весна на Заречной улице» Нина Иванова. Назвали причину ее смерти
3 дня силы в декабре 2020 года. Как не упустить шанс и изменить жизнь уже в первую магическую дату - 4 декабря
12:20 04-12-2020
3 дня силы в декабре 2020 года. Как не упустить шанс и изменить жизнь уже в первую магическую дату - 4 декабря