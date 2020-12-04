Снова задержали с наркотиками сестру Эвелины Блёданс

Эвелина Бледанс(справа) с сестрой Дианой

В прошлый раз она попалась с запрещёнными таблетками, в этот - с амфетамином и марихуаной.

Кто бы мог подумать, что сёстры могут быть такими разными. Старшая - Эвелина Блёданс успешная актриса, певица и телеведущая, идеальная мама солнечного ребёнка и попечитель одного из благотворительных фондов, помогающих таким детям. Несколько дней назад в День матери она удостоилась ордена. А за два дня до этого в Ялте её 43-летняя сестра Диана угодила в очередную криминальную историю.

О Диане Блёданс страна узнала 5 лет назад, благодаря шоу «Говорим и показываем». Там сводная сестра известной телеведущей рассказала о болезни, которая её убивает - циррозе печени, который стал следствием гепатита. Тогда же Диана попросила у сестры прощения за своё криминальное прошлое, Диана провела в тюрьме почти 2 года за контрабанду сильнодействующих веществ. Отзывчивая Эвелина не смогла закрыть глаза на недуг родственницы и открыла сбор средств на её лечение. Но вскоре всех ждал очередной неприятный сюрприз, в апреле прошлого года младшую сестру телеведущей заподозрили в угоне, на её автомобиле оказались перебиты номера. А несколько дней назад журналистам kp.ru cтало известно о том, что Диана Блёданс вновь попала в поле зрения правоохранительных органов. На этот раз - из-за наркотиков.

Всё произошло в Ялте, где живёт Диана и выросла её старшая сестра Эвелина. Младшую сестру артистки сдали полицейским осведомители. В городе регулярно проходят рейды по борьбе с распространением наркотиков. Одно из таких мероприятий закончилось у 43-летней Дианы дома. Женщину заметили в лесу рядом с озером "Магоби", она что-то искала в траве у деревьев. После необычной прогулки за Дианой проследили до самого дома и доложили об этом полицейским. Правоохранителям оставалось только проверить подозрительную женщину. Вскоре к ней домой нагрянули с обыском.

— В квартире по месту жительства 43-летней гражданки было обнаружено 5 свертков с наркотическим средством "амфетамин" и один сверток с наркотическим веществом "марихуана", которые она нашла в лесном массиве в районе озера "Магоби" и хранила для личного потребления.

Пакетики из квартиры Дианы отправили на экспертизу, по её результатам будут принимать решение о возбуждении очередного уголовного дела. На этот раз Диана может снова оказаться в тюрьме. Женщина стояла на учете из-за употребления наркотиков с 1997 года, а её судимость за контрабанду до сих пор не погашена.

Недавно вышедшая из тюрьмы сестра Эвелины Бледанс снова стала фигурантом уголовного дела

О судьбе и нелегкой жизни Дианы Бледанс заговорили после того, как она побывала в программе «Пусть говорят». Тогда 40-летняя родная сестра Эвелины рассказала, что она смертельно больна. Что после перенесенного гепатита врачи диагностировали у нее цирроз печени. Тогда же на шоу Диана попросила прощения у именитой сестры за то, что опозорила семью, попав в тюрьму за контрабанду сильнодействующих веществ.

Источник: nsk.kp.ru