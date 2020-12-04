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Сможет ли «Унион» взять реванш у «Герты» за майский разгром? Прогноз на матч

14:34 04.12.2020 Фото: loballookpress.com
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«Герта» встретится на своем поле с «Унион Берлин» в рамках 10-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 4 декабря в Берлине, начало — в 22:30 мск. Прогноз на «Герта» — «Унион Берлин».

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Сможет ли «Унион» взять реванш у «Герты» за майский разгром?

«Герта» — «Унион Берлин». Прогноз и ставки на чемпионат Германии 4 декабря 2020 года.
«Герта» встретится на своем поле с «Унион Берлин» в рамках 10-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 4 декабря в Берлине, начало — в 22:30 мск. Прогноз на «Герта» — «Унион Берлин».
«Герта»

«Герта» неплохо провела летнюю часть прошлого сезона, выиграла несколько матчей против серьезных соперников, показав, что у команды действительно большой потенциал. Однако в новом чемпионате берлинская команда снова не впечатляет.

После девяти туров «Герта» занимает всего лишь 13-е место. После яркой победы над «Вердером» в стартовом туре берлинцы в следующих восьми матчах набрали лишь пять очков.

За последние два месяца «Герта» одержала лишь одну победу и потерпела пять поражений.
В среднем за матч «Герта» пропускает два мяча. Это далеко не худший показатель в лиге, но очевидно, что с такой игрой в обороне команде Бруно Лаббадии будет непросто подняться в топ-10.

«Унион Берлин»
Тем временем «Унион» претендует на звание главного открытия первой части немецкого сезона.

Скромный берлинский клуб набрал 16 очков и занимает в таблице шестое место. От четвертого, лигочемпионовского места, команду отделяют всего лишь два очка.
«Унион» демонстрирует поразительную результативность. В девяти матчах команда забила 21 гол. Больше только у «Баварии».

Также интересно, беспроигрышная серия «Униона» составляет уже восемь матчей, в которых команда Урса Фишера пропустила лишь восемь мячей.

Прогноз и ставка
На «Герту» в предстоящем матче можно поставить за 2.41, ничью букмекеры предлагают за 3.48, а победу «Униона» — за 3.10.

В мае, почти сразу после коронавирусной паузы, «Герта» разгромила «Унион» со счетом 4:0. Теперь же команды вполне могут поменяться местами.

Игра «Герты» выглядит чересчур разбалансированной, команда явно расслабилась, заранее посчитав, что вылет и прочие проблемы ей в этом сезоне не грозят.
Ставка — победа «Униона» за 3.10. Команда гостей сейчас на ходу и вполне может взять реванш за поражение в предыдущем матче с «Гертой».

Поскольку это дерби, уместно также обратить внимание на ставку обе команды забьют + общий тотал матча больше 2,5 за 2.03. Будет жарко.

Источник: livesport.ru

ставк футбол
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