Угодил в яму на дороге водитель на LADA Kalina. Его еще и оштрафуют

Сам водитель признался, что во время поездки отвлекся от управления транспортом. Это и стало причиной ДТП.

Костромская невезуха: водителя, попавшего в котлован на улице Маршала Новикова, еще и оштрафуют

"МК в Костроме" уже сообщал о злополучной яме на улице Маршала Новикова, в которую всего за сутки одна за другой свалились две автомашины — сперва в нее вечером 1 декабря угодила LADA 2114, а всего через несколько часов, утром 2-го — еще и LADA Kalina.

Что касается ямы, то с ней все понятно — ее вырыли коммунальщики для того, чтобы починить водопровод. И к ним претензий нет — возле ямы они, как и полагается, выставили ограждение.

О том, чем обернулось знакомство с результатами их деятельности для водителя автомобиля LADA 2114, история умалчивает, поскольку ее водитель предпочел о происшествии ГИБДД на оповещать.

А вот к 54-летнему водителю LADA Kalina судьба оказалась жестока… Он не только повредил свое авто из-за того, что не успел вовремя свернуть, но еще и прибывшие на место аварии дорожные полицейские … составили на него протокол за то, что тот повредил выставленные коммунальщиками ограждения.

Вот уж не повезло человеку...

Источник: kostroma.mk.ru