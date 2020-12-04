Нашли зимнюю замену Таиланду жители России. Неожиданный выбор

Чаще всего, туристы выбирают апартаменты или номера в отелях с кухней и бронируют их на период от одного месяца до трех.

Россияне нашли замену Таиланду для пережидания зимы

Ялта и Сочи оказались самыми популярными направлениями среди россиян для пережидания зимы. О том, какую замену Таиланду нашли отечественные туристы, сообщается в исследовании сервиса Tvil.ru, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, согласно информации аналитиков, большинство путешественников (29 процентов) отправятся зимовать в Ялту и Сочи, а чуть меньше респондентов (20 процентов) сделали выбор в пользу Севастополя.

Кроме того, Кисловодску, Феодосии, Адлеру и Горячим Ключам отдают предпочтение для зимовки по четыре процента туристов.

В ходе опроса также выяснилось, что, в основном, жилье на период с первого декабря по 28 февраля ищут пары (47 процентов), женщины с детьми (26 процентов) и одиночки (21 процент).

Чаще всего, туристы выбирают апартаменты или номера в отелях с кухней и бронируют их на период от одного месяца до трех. Например, в Сочи, аренда жилья обойдется в 1300 рублей в сутки на двоих, а в Горячем Ключе — 900.

В ноябре россиянка рассказала о массовом наплыве зимовщиков в Турцию. По словам девушки, можно назвать минимум три причины для переезда в эту страну. Во-первых, удобство осматривать достопримечательности без толп туристов, во-вторых, выгодный курс лиры к рублю, а в-третьих, получение вида на жительство при аренде квартиры на длительный срок.

Источник: lenta.ru