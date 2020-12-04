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Внимание, розыск! Нашла чужую карту и рассчитывается по ней в магазинах жительница Новосибирска

13:22 04.12.2020 Фото: 54.мвд.рф
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Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемой, изображённой на видео, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8 (383) 232-20-02, 232-20-03, 232-19-88.

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Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемой, изображённой на видео, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8 (383) 232-20-02, 232-20-03, 232-19-88

23 ноября в Отдел полиции № 4 «Калининский» Управления МВД России по городу Новосибирску обратилась жительница Новосибирска с сообщением о том, что потеряла банковскую карту, а через некоторое время на мобильный телефон стали приходить уведомления о совершении платежей с данной карты в различных магазинах Калининского района.

Общая сумма покупок неизвестным лицом составила около двух с половиной тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции изъяли запись с камеры видеонаблюдения в одной из торговых точек, где была совершена покупка с карты потерпевшей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемой, изображённой на видео, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8 (383) 232-20-02, 232-20-03, 232-19-88.

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Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемой, изображённой на видео, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8 (383) 232-20-02, 232-20-03, 232-19-88

Источник: 54.мвд.рф

банковская карта кража розыск
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