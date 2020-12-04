Внимание, розыск! Нашла чужую карту и рассчитывается по ней в магазинах жительница Новосибирска

Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемой, изображённой на видео, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8 (383) 232-20-02, 232-20-03, 232-19-88.

Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемой, изображённой на видео, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8 (383) 232-20-02, 232-20-03, 232-19-88

23 ноября в Отдел полиции № 4 «Калининский» Управления МВД России по городу Новосибирску обратилась жительница Новосибирска с сообщением о том, что потеряла банковскую карту, а через некоторое время на мобильный телефон стали приходить уведомления о совершении платежей с данной карты в различных магазинах Калининского района.

Общая сумма покупок неизвестным лицом составила около двух с половиной тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции изъяли запись с камеры видеонаблюдения в одной из торговых точек, где была совершена покупка с карты потерпевшей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемой, изображённой на видео, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8 (383) 232-20-02, 232-20-03, 232-19-88.

Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемой, изображённой на видео, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8 (383) 232-20-02, 232-20-03, 232-19-88



Источник: 54.мвд.рф