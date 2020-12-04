Нашли 176 зараженных COVID-19 за сутки на 4 декабря в Новосибирской области

В отделениях реанимации находятся 184 человека. На ИВЛ – 46 пациентов.

В отделениях реанимации находятся 184 человека. На ИВЛ – 46 пациентов.

По данным оперативного штаба на утро 4 декабря в регионе выявлено 23 408 случаев COVID-19 (+176 за сутки), в том числе у 1 450 детей. 19 102 пациента выздоровели (+195 за сутки).

Скончались еще семь пациентов: мужчины в возрасте 30 лет, 68 лет, 70 лет и женщины в возрасте 70 лет, 71 год, 71 год и 79 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 771 человек.

В отделениях реанимации находятся 184 человека. На ИВЛ – 46 пациентов.

Госпитализированы 28 детей с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 784.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 509 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 951 918 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 3 515 жителей региона, 72 339 человек сняты с меднаблюдения.