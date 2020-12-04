Окажут ли малоимущим помощь к Новому году в соцзащите Бердска

Малоимущим в соцзащите помогают. Без привязки к праздникам. Только помощь оказывается адресная. В каких случаях, узнайте.

В соцзащиту обращается немало бердчан за материальной помощью

Проедают последние копейки некоторые жители Бердска. Некоторые из них рассуждают: во время пандемии помогают семьям с детьми, может и малоимущим будет какая-то помощь к Новому году?

Малоимущим в соцзащите помогают. Без привязки к праздникам. Только помощь оказывается адресная. И в исключительных случаях.

Как пояснила «Курьер. Среда. Бердск» 4 декабря начальник отдела социального обслуживания населения Инна Воркулева, при соцзащите работает комиссия по социальной оказанию помощи населению Бердска. Помощь предоставляют малоимущим гражданам, оказавшимся в трудной жизненной или экстремальной ситуации. Каждый случай рассматривается индивидуально.

За консультацией можно обратиться по тел.: 5-61-12, 5-61-38. Вам объяснят, кто имеет право на помощь, куда обратиться, какие документы принести с собой.

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