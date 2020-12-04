Какими будут новогодние утренники в пандемию 2020 в школах и детских садах Бердска?

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук сообщал, что во время новогодних утренников массовых мероприятий не будет. Неужели детей оставят без праздника и долгожданных конфет?

Утренники в пандемию в Бердске проведут, но по СанПИНу

Будут ли утренники в школах и детских садах Бердска? Это выяснял "Курьер. Среда. Бердск" 4 декабря. Напомним, министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук сообщал, что во время новогодних утренников массовых мероприятий не будет.

- Дошкольные учреждения и начальная школа могут провести праздники внутри классов, без привлечения сторонних гостей и с соблюдением всех требований Роспотребнадзора, без смешивания классов, - подчеркнул Федорчук.

Отметим, что начальник управления образования Бердска Жанна Тузова не ответила на звонки редакции "Курьер. Среда. Бердск" и не смогла рассказать о том, как пройдут утренники в городе. Ее заместитель Каркавин отметил, что это не его сфера работы. Не удалось связаться и с вице-мэром Бердска Жанной Шуровой.

Какими будут утренники?

По данным "Курьер. Среда. Бердск" праздники для детей организуют, но хоровод вокруг елки не будет. Утренники пройдут, но не в традиционной форме. Родителей не пустят, а привлекать сторонние организации и ИП запрещено.

Потоки детей будут разделены. Мероприятия будут проходить в классе или в актовом зале. Но в нем может находиться только 1 класс одновременно и после него должны провести обработку помещения. Это же касается и детских садов. Кроме того Роспотребнадзором рекомендовано праздники проводить в форме представлений, а не активных игр и хороводов, где дети будут непосредственно контактировать. Дед Мороз будет, но его могут играть только сами учителя школ и сотрудники детских садов.

В школы смогут прийти на утренник и дети, которые учатся на дистанционном обучении, если образовательное учреждение для них его организует. Каждый директор школы принимает решение сам. Для них тоже отведут отдельное время для праздника. Ведь школьники на дистанционке могут посещать школу малыми группа для консультации у учителей.

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