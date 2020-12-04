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Заразилась коронавирусом первая домашняя кошка

16:00 04.12.2020 Фото: pixabay.com
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Зараженная кошка также вместе с больным COVID-19.

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В Швейцарии выявили первый случай заражения домашней кошки коронавирусом
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Первый в Швейцарии случай заражения COVID-19 выявлен у домашней кошки в Цюрихе, но животное не представляет угрозы распространения или передачи вируса, говорится в распространенном в четверг заявлении Федерального офиса продовольственной безопасности и ветеринарной деятельности страны.
Первое на территории Швейцарии заражение было выявлено у кошки в лаборатории Университета Цюриха.
"В то же время ничего не указывает на то, что коты или собаки могут представлять угрозу заражения человека. Напротив, животные, вполне возможно, не играют никакой роли в распространении вируса. В случае пандемии COVID-19 решающую роль играет передача вируса от человека к человеку", - говорится в заявлении.

Выявленная в Цюрихе зараженная кошка также проживала вместе с больным COVID-19.
В Федеральном офисе отметили, что риск заражения домашних животных вирусом остаётся минимальным, однако тестировать их не нужно. В случае заражения человека, для исключения передачи вируса питомцу, рекомендуется соблюдать личную гигиену, не позволять животному спать вместе с вами в одной кровати и не допускать его прикосновений к вашему лицу. Отдельно подчеркнуто, что не стоит дезинфицировать животное или надевать на него маску для дополнительной защиты.

Источник: РИА Новости

COVID-19 коронавирус кошка пандемия
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