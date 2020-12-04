Почему так сильно подорожали самые нужные товары в России за 2020 год, стало известно

Цены выросли в основном из-за роста курса валют, отмечают эксперты

Цены на продукты и товары повседневного спроса (FMCG) выросли за год на 14%, если сравнивать показатели октября этого года и прошлого. Об этом свидетельствуют данные исследовательского холдинга «Ромир», с которыми ознакомились «Известия». Продукты подорожали из-за роста курса валют — многие товары на рынке импортные либо в них есть зарубежные составляющие, сообщили в компании. По официальной статистике, продовольственная инфляция в октябре составила 4,83%. Данные холдинга не противоречат Росстату, поскольку организации рассматривают разные перечни товаров, поясняют эксперты.

Сильный скачок

За год, с октября 2019 по октябрь 2020 года, цены на основные потребительские товары выросли на 14%. В сентябре этот показатель был аналогичным. Об этом свидетельствуют данные исследовательского холдинга «Ромир», с которыми ознакомились «Известия». По оценкам компании, с января 2019 года стоимость товаров в магазинах изменилась чуть больше — на 18%.



В течение года цены в магазинах менялись скачкообразно, реагируя с небольшой задержкой на изменения курсов валют, а также новшеств в налоговом законодательстве (например, повышение НДС до 20%, которое влияло на стоимость товаров в течение всего 2019 года). При этом производители и ритейлеры меняли стоимость товаров практически одновременно, подчеркнули в «Ромире».Компания разработала методику расчета статистического индекса дефлятора, который отражает реальные изменения общего уровня цен на потребительские товары. За основу для исследования аналитики взяли данные о совершенных покупках 15 тыс. домохозяйств (40 тыс. россиян) в 220 городах страны с населением от 10 тыс. человек. Все участники этой программы сканировали QR-коды чеков. Далее компания отобрала 200 наименований социально значимой продукции.

Топ-200

В перечень товаров «Ромира» вошли самые популярные у потребителей наименования: мясо и рыба, сыр, молоко, вареная колбаса, яйца, сосиски, помидоры, сливочное масло, овощи и фрукты, сметана, творог, печенье, хлеб, бананы и другое. Из непродуктовых товаров компания учитывала разные виды одежды, включая верхнюю, а также обувь, детские товары, туалетную бумагу, лекарства, бытовую химию и средства личной гигиены.

— В этом году темп повышения цен на товары обусловлен ростом курса валют: множество продуктов на рынке являются импортными (например, овощи, фрукты, концентраты для соков). Для еще большего количества категорий характерны закупки зарубежного сырья, — сказала «Известиям» исполнительный директор «Ромира» Инна Караева. — Скидки большинства ритейлеров в сентябре и октябре могли стать одной из причин стабилизации цен в эти месяцы.

Статистика компании по ценам замеряет стоимость корзины продуктов в магазинах, которую фактически покупают россияне, пояснили «Известиям» в исследовательском холдинге. Росстат же в своих подсчетах исследует базовый набор товаров, в нем специалисты ведомства учитывают более широкую линейку продукции, а также услуги. В итоге динамика цен получается другая.

Дорогой импорт

По данным Росстата, в октябре годовая инфляция на продукты питания выросла до 4,83%, напомнила «Известиям» замглавы ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. Основными локомотивами роста стали сахар-песок (+39,8% к октябрю 2019 года), крупа и бобовые (+22,3%) и подсолнечное масло (+14,5%), следует из данных ведомства. При этом цены на импортное продовольствие из-за девальвации рубля выросли на 23% за десять месяцев этого года, уверена она.

— Разница между официальными данными и фактурой «Ромира» более чем трехкратная. Результаты исследования холдинга выглядят достаточно обоснованными, при этом они не противоречат ни Росстату, ни другим альтернативным оценкам инфляции потребительских цен, — сказала эксперт. — Не секрет, что наблюдаемая населением инфляция, как правило, в два-три раза выше официальных данных.

Социологи опрашивают в основном население в крупных городах, где уровень жизни выше, пояснила Наталья Мильчакова. А значит, люди могут покупать себе более дорогие товары. Получается, что цены на выбранную по своему вкусу продукцию могут очень сильно отличаться от средних цифр инфляции. Ведь последняя основана на потребительской корзине с четким перечнем товаров, сказала эксперт.

Потребительская корзина «Ромира» в значительной степени состоит из товаров зарубежного производства или имеющих высокую зависимость от импорта, сказал «Известиям» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Оценки холдинга по динамике инфляции вполне близки к реальности, считает он.

— В ноябре наметилось укрепление российской валюты, которое вызвано существенным улучшением на мировых рынках, а также геополитической обстановки, — сказал эксперт. — Однако позитивное влияние этого фактора мы увидим в лучшем случае в начале следующего года. Тем более что пока наблюдающийся рост рубля несоразмерно мал по сравнению с его предыдущим ослаблением.

Банк России ожидает инфляцию в 3,9–4,2% по итогам 2020 года. По прогнозу Минэкономразвития, показатель достигнет 3,8%.

В пресс-службе ФАС «Известиям» сказали, что отдельно стоимость импортной пищевой продукции служба не оценивает. При этом ведомство фиксирует изменение цен ряда товаров из перечня социально-значимых продуктов питания по сравнению с январем 2020 года. Речь о сахаре-песке, растительном масле и гречке. Подорожание может быть вызвано разными причинами, среди которых и волатильность валют, сказали в ФАС.

В Росстате, Минэкономразвития и Минпромторге не ответили на запросы «Известий».

Источник: Известия