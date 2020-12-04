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Как вызвать врача на дом и "скорую", получить консультацию при COVID-19 в Бердске? Все главные телефоны

15:46 04.12.2020, Алена Романцова Фото: pexels.com
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"Курьер. Среда. Бердск" собрал самые важные телефоны - скорой помощи, горячей линии по коронавирусу, Минздрава и Роспотребнадзора. Call-центр поликлиник и номера руководства ЦГБ Бердска. И даже прокуратуры. Смотрите.

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Названы экстренные телефоны в пандемию в Бердске
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Заразилась коронавирусом первая домашняя кошкаКак вызвать врача на дом и "скорую", получить консультацию при COVID-19 в Бердске? Все главные телефоныЕщё 746 новостей

Куда звонить, если вы заболели COVID-19? Как вызвать "скорую", врача на дом и где получить оперативную информацию о действиях в пандемию.  "Курьер. Среда. Бердск" собрал самые важные телефоны. Главный телефон, на котором редакция всегда получала ответы, это - 112, рекомендуем.

Как вызвать скорую помощь?

С сотового 103

Стационарные телефоны: 03; 3-02-74;
2-13-28; 2-10-09.

Главные горячие линии

Горячая линия коронавирусу - 112.
Единая горячая линия по коронавирусу: 8-800-2000-112

Горячая линия по получению лекарств - 122.
Горячая линия Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области 8-800-350-5060, 8(383)220-42-85
Горячая линия министерства здравоохранения Новосибирской области по вопросам организации оказания медицинской помощи - 8 (383) 238-63-63; 8 383 223-67-67.

Как вызвать врача на дом? Call-центры поликлиник:

Call-центр взрослых поликлинических отделений: (38341) 5-56-10
Call-центр детских поликлинических отделений: (38341) 5-56-01.

Ковид-бригады:

Взрослая ковид-бригада - 2-10-19 (поликлиника №1), 5-57-19 (поликлиника №2).
Детская ковид-бригада - 3-22-50
По этим номерам можно уточнить результаты анализов.

Руководство ЦГБ Бердска

Главный врач Дробинская Алла Николаевна 2-66-75; 2-66-75,

Начмед Максим Александрович Кучеренко 8 (383 41) 31-514,
Заведующий поликлинического отделения 8 (383 41) 26-614.

Дополнительные телефоны детского отделения:

8 (383 41) 4-15-50, 8 (383 41) 5-56-01, 8 (383 41) 4-14-90.

Дополнительные телефоны взрослого отделения:

8 (383 41) 2-18-81, 8 (383 41) 3-04-73, 8 (383 41) 2-66-57, 8 (383 41) 2-01-35.

По этим телефонам можно вызвать врача на дом и уточнить интересующие вопросы.

 
Также напомним номера телефонов регистратур:

Акушерско-поликлиническое отделение: (38341) 5-56-05
Дерматовенерологическое поликлиническое отделение: (38341) 5-18-66
Стоматологическое отделение: (38341) 5-56-12
Наркологическое отделение: (38341) 5-04-55
Зубопротезное отделение: (38341) 5-56-04

Центр Здоровья: (38341) 5-56-09.

Еще полезные телефоны:

Горячая линия по вопросам обязательного медицинского страхования: 8 383 218-47-21.
Прокуратура Новосибирской области - Телефон дежурного прокурора: 8 383 210-28-15.

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