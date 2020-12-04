Как вызвать врача на дом и "скорую", получить консультацию при COVID-19 в Бердске? Все главные телефоны

"Курьер. Среда. Бердск" собрал самые важные телефоны - скорой помощи, горячей линии по коронавирусу, Минздрава и Роспотребнадзора. Call-центр поликлиник и номера руководства ЦГБ Бердска. И даже прокуратуры. Смотрите.

Названы экстренные телефоны в пандемию в Бердске

Куда звонить, если вы заболели COVID-19? Как вызвать "скорую", врача на дом и где получить оперативную информацию о действиях в пандемию. "Курьер. Среда. Бердск" собрал самые важные телефоны. Главный телефон, на котором редакция всегда получала ответы, это - 112, рекомендуем.

Как вызвать скорую помощь?

С сотового 103

Стационарные телефоны: 03; 3-02-74;

2-13-28; 2-10-09.

Главные горячие линии

Горячая линия коронавирусу - 112.

Единая горячая линия по коронавирусу: 8-800-2000-112

Горячая линия по получению лекарств - 122.

Горячая линия Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области 8-800-350-5060, 8(383)220-42-85

Горячая линия министерства здравоохранения Новосибирской области по вопросам организации оказания медицинской помощи - 8 (383) 238-63-63; 8 383 223-67-67.

Как вызвать врача на дом? Call-центры поликлиник:

Call-центр взрослых поликлинических отделений: (38341) 5-56-10

Call-центр детских поликлинических отделений: (38341) 5-56-01.

Ковид-бригады:

Взрослая ковид-бригада - 2-10-19 (поликлиника №1), 5-57-19 (поликлиника №2).

Детская ковид-бригада - 3-22-50

По этим номерам можно уточнить результаты анализов.

Руководство ЦГБ Бердска

Главный врач Дробинская Алла Николаевна 2-66-75; 2-66-75,

Начмед Максим Александрович Кучеренко 8 (383 41) 31-514,

Заведующий поликлинического отделения 8 (383 41) 26-614.

Дополнительные телефоны детского отделения:

8 (383 41) 4-15-50, 8 (383 41) 5-56-01, 8 (383 41) 4-14-90.

Дополнительные телефоны взрослого отделения:

8 (383 41) 2-18-81, 8 (383 41) 3-04-73, 8 (383 41) 2-66-57, 8 (383 41) 2-01-35.

По этим телефонам можно вызвать врача на дом и уточнить интересующие вопросы.



Также напомним номера телефонов регистратур:

Акушерско-поликлиническое отделение: (38341) 5-56-05

Дерматовенерологическое поликлиническое отделение: (38341) 5-18-66

Стоматологическое отделение: (38341) 5-56-12

Наркологическое отделение: (38341) 5-04-55

Зубопротезное отделение: (38341) 5-56-04

Центр Здоровья: (38341) 5-56-09.

Еще полезные телефоны:

Горячая линия по вопросам обязательного медицинского страхования: 8 383 218-47-21.

Прокуратура Новосибирской области - Телефон дежурного прокурора: 8 383 210-28-15.

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