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Похитил подругу и вымогал у нее 10 млн рублей с подельником житель Новосибирска

16:44 04.12.2020 Фото: pixabay.com
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Они подкараулили ее у дома, избили и запихали в машину.

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Приговором Нижневартовского городского суда в сентябре 2020 года их приговорили к 10 годам и 6 месяцам колонии строгого режима

В Югре вынесли приговор жителю Новосибирской области и его подельнику из Хабаровского края. Они похитили свою знакомую и вымогали у нее 10 миллионов рублей.

— В апреле 2019 года подсудимые похитили женщину. Они напали, когда женщина подъехала к дому. Привезли на квартиру, где связали скотчем. Сняли с ее карт 275 тысяч рублей, а еще заставили написать расписку о том, что она должна 10 миллионов рублей. После этого отпустили ее искать деньги. Однако, опасаясь дальнейшего преследования женщина обратилась в полицию, рассказали в СК по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.

Через месяц оба злоумышленников задержаны и помещены под стражу.

Приговором Нижневартовского городского суда в сентябре 2020 года их приговорили к 10 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. По результатам апелляционного рассмотрения приговор городского суда оставлен без изменений и вступил в законную силу.

вымогательство похищение
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