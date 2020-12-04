Без красивого, гармоничного убранства окон весь дизайн теряет смысл, он словно лишается изюминки. А если хозяева смотрят на улицу через красиво оформленное окно, у них даже повышается настроение.



Чтобы освежить интерьер, подчас совсем необязательно менять шторы, достаточно обратить внимание на то, каким образом они закреплены на карнизе, или привнести в них какую-то новую деталь. Часто хорошее убранство окон заказывают в ателье.