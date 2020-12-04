Шторы - это заключительный аккорд всего интерьера.
Без красивого, гармоничного убранства окон весь дизайн теряет смысл, он словно лишается изюминки. А если хозяева смотрят на улицу через красиво оформленное окно, у них даже повышается настроение.
Чтобы освежить интерьер, подчас совсем необязательно менять шторы, достаточно обратить внимание на то, каким образом они закреплены на карнизе, или привнести в них какую-то новую деталь. Часто хорошее убранство окон заказывают в ателье.
Чтобы освежить интерьер, подчас совсем необязательно менять шторы, достаточно обратить внимание на то, каким образом они закреплены на карнизе, или привнести в них какую-то новую деталь. Часто хорошее убранство окон заказывают в ателье.
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Ламбрекен
Это верхняя горизонтальная часть занавеса. Ламбрекен - декоративный элемент из ткани, закрывающий карниз. Ламбрекены бывают прямые или определенной формы. Нижний край украшают тесьмой или бахромой. Вид ламбрекена зависит от стиля и формы окна, типа комнаты и сорта отделочной ткани.
Бандо
Это ламбрекены на жесткой основе. Обычно бандо полностью скрывает карниз и может иметь фигурный нижний край. Бандо - плотный нетканый материал, имеющий клеящиеся поверхности, одну или обе, основа для жесткого ламбрекена.
Жабо
Это боковой элемент ламбрекена, отрез, заложенный складками ткани со скошенным или ступенчатым нижним краем, выглядит, как галстук.
Перекиды
Это ламбрекены со свободной драпировкой, полотнище ткани, переброшенное через штангу карниза и свисающее по бокам самопроизвольно образующимися складками.
Баллон
Объемный горизонтальный ламбрекен. Буфы - пышные складки, сборки на рукавах, вертикально расположенные, созданные из шторного полотнища путем перехвата и подвязывания шнуром к карнизу объема ткани.
Это боковой элемент ламбрекена, отрез, заложенный складками ткани со скошенным или ступенчатым нижним краем, выглядит, как галстук.
Перекиды
Это ламбрекены со свободной драпировкой, полотнище ткани, переброшенное через штангу карниза и свисающее по бокам самопроизвольно образующимися складками.
Баллон
Объемный горизонтальный ламбрекен. Буфы - пышные складки, сборки на рукавах, вертикально расположенные, созданные из шторного полотнища путем перехвата и подвязывания шнуром к карнизу объема ткани.
Рюши
Полосы материи или ленты, сложенные складками, примыкающими одна к другой; употребляются для декоративной отделки штор, покрывал, скатертей и других текстильных деталей в интерьере.
Подхват
Неотъемлемая часть композиции красиво оформленного окна, основное назначение которого - «подхватывать» шторы.
Люверсы
Круглые (обычно металлические) блоки различных размеров и цветов, подбирающиеся в тон карниза и штор.
Магниты
Прекрасный способ уйти от использования крючков, колец и «крокодильчиков».
Кисти
Кисть может остановить мощное движение складок, разбить монотонный ритм рисунка, подчеркнуть локальный цвет, сделать чуть более легким облик спальни или праздничным - гостиной.
Полосы материи или ленты, сложенные складками, примыкающими одна к другой; употребляются для декоративной отделки штор, покрывал, скатертей и других текстильных деталей в интерьере.
Подхват
Неотъемлемая часть композиции красиво оформленного окна, основное назначение которого - «подхватывать» шторы.
Люверсы
Круглые (обычно металлические) блоки различных размеров и цветов, подбирающиеся в тон карниза и штор.
Магниты
Прекрасный способ уйти от использования крючков, колец и «крокодильчиков».
Кисти
Кисть может остановить мощное движение складок, разбить монотонный ритм рисунка, подчеркнуть локальный цвет, сделать чуть более легким облик спальни или праздничным - гостиной.
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Жалюзи
Жалюзи необычайно популярны. Секрет в том, что у них гораздо больше возможностей, чем у штор и тюля. Тонкие шторы не защищают от солнца, а тяжелые и плотные перекрывают доступ воздуха и создают в комнате кромешную тьму. А жалюзи дают равномерное освещение и циркуляцию воздуха. Основной элемент жалюзи - ламели, то есть полоски материала (ткани, пластика, металла, дерева).
Люстры
Хорошее освещение дома - это залог его уюта. Поэтому очень важно создать в комнатах хорошее освещение. Например, на кухне необходимо полноценное центральное освещение. Подойдет уютный абажур или авангардный светильник в стиле hi-tech. В гостиной центральное освещение лучше сделать с несколькими вариантами интенсивности. Над любимым креслом для чтения можно установить бра или элегантный торшер. В детской и спальне, кроме необходимого центрального освещения, желателен ночник.
Хорошее освещение дома - это залог его уюта. Поэтому очень важно создать в комнатах хорошее освещение. Например, на кухне необходимо полноценное центральное освещение. Подойдет уютный абажур или авангардный светильник в стиле hi-tech. В гостиной центральное освещение лучше сделать с несколькими вариантами интенсивности. Над любимым креслом для чтения можно установить бра или элегантный торшер. В детской и спальне, кроме необходимого центрального освещения, желателен ночник.
На правах рекламы. Фото с www.freeimages.com