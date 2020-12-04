Пижама-кигуруми: особенности, предназначение, выбор и преимущества

Первые костюмы кигуруми были созданы японцами в 1994 году. Они выполнялись в виде комбинезонов, дизайн которых символизировал животных-талисманов или же известных персонажей.

Первые костюмы кигуруми были созданы японцами в 1994 году. Они выполнялись в виде комбинезонов, дизайн которых символизировал животных-талисманов или же известных персонажей. Использовались наряды аниматорами на всевозможных праздниках, развлечениях. Сегодня во всем мире широкое распространение получила пижама кигуруми, закрывающая практически все тело, надежно защищающая от холода, обеспечивающая максимальный комфорт во время сна. В продаже встречаются как детские, так и взрослые модели. На сайте Эдем Текстиль ассортимент поражает разнообразием.

Разновидности и особенности пижам кенгуру

Различные модели отличаются друг от друга материалами изготовления и дизайном. Главная общая черта – капюшон, напоминающий голову мягкой игрушки. Для теплого времени года выпускаются облегченные модели, для зимы и осени – утепленные. Может использоваться пижама кенгуру не только для сна, но и в качестве уютного домашнего костюма.

Облегченные модели нередко имеют укороченные рукава и брючины. Утепленные варианты содержат дополнительную подкладку, уплотнения на штанинах. Особенность обоих видов заключается в свободном крое. Костюм не облегает тело. Благодаря этому между тканью и кожей сохраняется воздушная прослойка. Летом она обеспечивает прохладу, зимой – тепло, препятствуя потению.

Для максимального удобства кигуруми для взрослых и детей содержат молнию или кнопки. Первая вшивается особым способом, чтобы предупредить соприкосновение с телом. В некоторых моделях она находится сзади. Дополнительными элементами костюмов выступают глубокие карманы и хвостики. Они предусмотрены не на всех пижамах.

Какой кигуруми выбрать

Традиционно для пошива пижам-кигуруми используются флис или велсофт. Последний более теплый. Ткань очень мягкая и ворсистая. Ее волокна менее гигроскопичны чем у флиса. Это значит, что при потении влага будет впитываться не полностью. Велсофт не мнется, не требует глажки. Одежда из него идеально подойдет для домашней носки и сна в прохладном помещении.

Флис хорошо сохраняет тепло, обладает увеличенной гигроскопичностью волокон. Он способен быстро отводить влагу и сохнуть. На флисовую кигуруми цена зависит от производителя и отделки. Проведя сравнение моделей из разных материалов, можно заметить, что вариант из флиса имеет более выразительный дизайн. Здесь практически невидны строчки и швы. Мордочки на капюшонах и хвостики набиты специальным наполнителем для формы.

Преимущества пижам кигуруми

Популярность кигуруми обуславливается ее многочисленными преимуществами. К числу основных можно отнести:

Универсальность. Комбинезон выполняет одновременно функции пижамы, домашнего наряда, костюма для пижамной вечеринки, пледа.

Удобство. Свободный крой не сковывает движения, не доставляет дискомфорт. Комбинезон не перекручивается и не задирается во время сна.

Тактильный комфорт. Мягкая ткань дарит приятные ощущения.

Простота ухода. Качественные кенгуру не теряют форму после стирки, не мнутся, не нуждаются в чистке.

Современный магазин кигуруми предлагает большой ассортимент моделей. Выбрать можно вариант в виде панды, единорога, жирафа, крокодила и т. д. Встречаются в продаже решения с дополнительными аксессуарами и без. Многие комбинезоны производятся в детской и взрослой линейке, что позволяет купить одинаковые комбинезоны для всей семьи. Стоимость пижам демократична, доступна каждому желающему. Кигуруми станет отличным выбором в качестве подарка к любому празднику. Этот наряд непременно подарит бурю положительных эмоций.