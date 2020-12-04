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Решили пояснить американские ценности и принципы свободы СМИ жителям России США

17:45 04.12.2020 Фото: pixabay.com
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В США неоднократно обвиняли Россию в информационной кампании против страны.

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США пояснят россиянам американские ценности и принципы свободы СМИ 2

Госдепартамент США профинансирует программы, которые будут направлены на разъяснение россиянам американских ценностей и принципов свободы СМИ. Об этом сообщает RT со ссылкой на описание американских правительственных грантов.

В рамках инициативы под названием «Делиться Америкой с Россией» США помогут россиянам ближе познакомиться с американскими ценностями и культурой в контексте демократического общества. Программа будет ориентирована прежде всего на россиян, в том числе новых лидеров, женщин, представителей расовых и национальных меньшинств. Курировать проект, на который американские власти намерены выделить 500 тысяч долларов, будет посольство США в России.

Американская дипмиссия в Москве также займется осуществлением инициативы «СМИ и информация в России», которая подразумевает разъяснение россиянам понятия «свободной прессы». Подать заявку на участие в обеих программах могут учрежденные в России или США некоммерческие организации или учебные заведения.

В США неоднократно обвиняли Россию в информационной кампании против страны. Так, в октябре более 50 бывших высокопоставленных сотрудников американской разведки и военных ведомств обвинили Россию в кампании против кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена. Экс-сотрудники разведки США считают, что публикация в СМИ переписки сына демократа Хантера Байдена связана с операцией России. Отмечается, что Москва подобными действиями оказывает влияние на результаты американских выборов президента в 2020 году. По их словам, это «классические знаки информационной кампании России».

демократия СМИ сша
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