Заподозрила в клевете заявившую о «поборах» на Деда Мороза за 3500 рублей мама воспитанника детсада «Огонек» в Бердске

Бердчанка утверждает, что детсад не собирает никаких денег. Только родители могут решить на общем собрании, заказывать ли им воду в группу или приглашать Деда Мороза на утренник. Кто этого не захочет, того не принуждают.

Новогодние утренники в детсадах в этом году пройдут без родителей

Возмущена сообщением о поборах в детсаду «Огонек» мама дошкольника Светлана Владимировна в Бердске.

-У нас нет поборов на Деда Мороза. Может, это клевета или еще что-то, я не понимаю просто. У нас тоже будет утренник у ребенка. Женщина пишет, что принуждают, чтобы Дед Мороз был платный, у нас такого нет. Что касается воды, то у нас все родители решили на собрании, что в группу будем ставить бутилированную воду. Бывают и другие вопросы, которые родители обсуждают и принимают решение сложиться например, на очистку детской площадки. Это могут сделать и папы воспитанников, но сложно составить график. Все до единого проголосовали, что лучше нанять человека для этого. Никто слова не сказал против. Если на что-то деньги и собирают, то это только в том случае, что так решили родители. Я полагаю, что в группе бердчанки родители предложили заказать Деда Мороза. А она просто не захотела. Но ведь она могла отказаться и не сдавать деньги. А она дошла до СМИ. В садике никто ничего не собирает. У детей есть все. Наклейки именные сами делают. Ни пластилин, ни карандаши мы не закупаем. В садике у нас никаких поборов нет и не было, - категорична Светлана Владимировна.

Как пояснила «Курьер. Среда. Бердск» 4 декабря мама дошкольника, все, что дополнительно делается или закупается в сад, происходит только по инициативе родителей. И никто никого не принуждает.

-Если кто-то скажет, так, товарищи, я не буду сдавать деньги, то это не значит, что ребенок не будет пить закупленную другими родителями воду. Такого не будет: у Вани Петрова родители деньги на воду не сдают, ему наливайте кипяченую воду. Мы так не делаем. Еще раз утверждаю, что в детском саду «Огонек» поборов нет.

По словам Светланы Владимировны, она сама была воспитанницей «Огонька» и выпускалась при теперешней заведующей. Сад очень любила, поэтому и привела именно сюда своего ребенка.

-У нас замечательные и заведующая, и воспитатели. В любом коллективе есть казусы. Но на то мы и люди, на то нам боженька дал язык и разум, чтобы мы и пользовались, чтобы мы друг с другом общались. Но эта ситуация из ряда вон выходящая. Женщине можно было мирно все решить, сказать, что не будет сдавать на Деда Мороза, нет денег, не обязана этого делать. Даже если у нее есть деньги, это ее право. Никто не может принуждать.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», мама воспитанника детсада «Огонек» пожаловалась на поборы в детсаду «Огонек».

-Наша семья сейчас в очень трудной ситуации, я потеряла работу инженера по охране труда. Вынуждена была временно пойти мыть полы в аптеке. Висит ипотека за комнату, плюс одна воспитываю ребенка. В садике сбор денег: сад может предоставить Деда Мороза, цена вопроса 3500 рублей, сбор на воду и тетради, иначе ваш ребенок останется без воды и будет заниматься на листике. Это нормально при нынешней ситуации? Но нет у меня денег вообще. Почему идет ущемление прав ребенка, всегда пили кипяченую воду, сейчас только магазинную подавай. У нас все такие богатые? - негодовала Настасья.

По словам заведующей детсадом «Огонек» Елены Тюриной, никаких поборов в их детсаду нет. Воспитатели на новогодних утренниках своими силами будут играть сказочных персонажей, в том числе и Деда Мороза. Заведующая подчеркнула, что они не собирают с родителей никаких денег.

-Живем по минимуму, как можем. Если тетради по программе, то по ним договариваются родители на собрании. Мы не собираем деньги. Я наказала давным-давно: никаких поборов в детсаду. Вода? У нас на кухне есть котел, в который наливается кипяченая вода. Воспитатель приходит и берет воду. Через два часа вода должна меняться. Выпили — налили новую.

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