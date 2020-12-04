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Предъявили обвинение после смерти девушки во время стрима блогеру Reeflay

17:28 04.12.2020 Фото: СК РФ
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Сегодня следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Блогеру Reeflay предъявили обвинение после смерти девушки во время стрима

Блогеру, на стриме которого умерла девушка в Подмосковье, предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
"Следователем следственного отдела по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области 30-летнему блогеру предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки (ч.4 ст.111 УК РФ). В настоящее время с его участием проводятся следственные действия. Сегодня следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.

блогер насмерть онлайн
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