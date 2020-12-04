СибГУТИ доживает последние дни: решили ликвидировать вуз в Новосибирске

СибГУТИ — это крупнейший ВУЗ отрасли связи за Уралом, который имеет свои представительства в Хабаровском крае и Республике Бурятия.

СибГУТИ — это крупнейший ВУЗ отрасли связи за Уралом

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) будет ликвидирован. Некоторые новосибирские чиновники и депутаты выступили против.

Федеральное агентство связи (Россвязь) предложила ликвидировать СибГУТИ. Об этом сообщили в соцсетях депутаты Госдумы Александр Хинштейн и Максим Кудрявцев, представляющий Новосибирскую область.

Под оптимизацию также попадут попадут Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций и Поволжский госуниверситет телекоммуникаций и информатики, уточнил Хинштейн.

«Категорически не согласен с таким решением. В условиях развития цифры нужно не сокращать, а увеличивать, — заявил Хинштейн в твиттере. — < …> Связался с губернатором Новосибирской области [Андреем] Травниковым. И он, и совет ректоров [области] также против ликвидации СибГУТИ».

По сведениям Кудрявцева, СибГУТИ могут объединить с Московским техническим университетом связи и информатики. Это «приведет к полной потере одного из опорных заведений Новосибирска, что абсолютно недопустимо в сегодняшней ситуации, когда активными темпами идет цифровизация страны», думает депутат Госдумы.

«СибГУТИ — это крупнейший ВУЗ отрасли связи за Уралом, который имеет свои представительства в Хабаровском крае и Республике Бурятия. Имеет достаточно мощную разветвленную структуру, именно поэтому считаю, что центр принятия решения должен быть сохранен в Новосибирске», — добавил Кудрявцев.

Обязанности ректора СибГУТИ с октября исполняет Бари Хаиров. Он также возглавляет ассоциацию «Лесопромышленный кластер Омской области». Он же был соучредителем омской федерации боулинга.

Источник: hinshtein.ru