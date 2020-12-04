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Выбросила с 13 этажа годовалую девочку беременная подруга матери

18:02 04.12.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Экстренные службы вызвал курьер, малышка погибла. Следственный комитет выясняет причины трагедии.

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Младенца в Новой Москве выбросила с 13 этажа подруга матери

Стали известны первые детали трагедии с годовалой девочкой, которую нашли под окнами дома ЖК «Солнцево парк» 4 декабря. Младенца выбросила из окна беременная подруга матери.

Как стало известно «МК», экстренные службы города вызывали из кафе, расположенного в доме по улице Летчика Ульянина. Туда около 12.00 зашел курьер, на глазах которого произошла беда.

Семья погибшей малышки жила на 13-м этаже. Со слов мамы, беременная подруга взяла ребенка и открыла окно, пока она отошла на секунду. Шансов выжить у крохи не было. В семье воспитывается старшая дочь, которая сейчас в больнице. По некоторым данным, мама погибшей девочки беременна третьим ребенком.

На месте работают оперативники и следователи СК.

выбросила из окна курьер погиб ребенка старшая дочь экстренные службы
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Аноним, 04 декабря 2020 18:06
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