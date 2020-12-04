Выбросила с 13 этажа годовалую девочку беременная подруга матери

Младенца в Новой Москве выбросила с 13 этажа подруга матери

Стали известны первые детали трагедии с годовалой девочкой, которую нашли под окнами дома ЖК «Солнцево парк» 4 декабря. Младенца выбросила из окна беременная подруга матери.

Как стало известно «МК», экстренные службы города вызывали из кафе, расположенного в доме по улице Летчика Ульянина. Туда около 12.00 зашел курьер, на глазах которого произошла беда.

Семья погибшей малышки жила на 13-м этаже. Со слов мамы, беременная подруга взяла ребенка и открыла окно, пока она отошла на секунду. Шансов выжить у крохи не было. В семье воспитывается старшая дочь, которая сейчас в больнице. По некоторым данным, мама погибшей девочки беременна третьим ребенком.

На месте работают оперативники и следователи СК.