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Чиновникам обидно: "Неуд" поставили их работе россияне. Кремль отреагировал

18:13 04.12.2020 Фото: Кремлин.ру
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По оценке Пескова, есть и «плохие чиновники, которые плохо работают». Именно от их «наплевательского» отношения создается «неверное ощущение». Но "в семье не без урода".

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«В семье не без урода»: Песков прокомментировал данные соцопроса о работе чиновников

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал данные социологического опроса об оценке россиянами работы чиновников.

Ранее Фонд общественного мнения провел опрос, который показал, что 61% россиян считают, что чиновники в России работают плохо.

По словам Пескова, ему как чиновнику обидно слышать о негативном восприятии россиян.

«Мне как чиновнику очень обидно такое слышать, потому что, конечно, в семье не без урода, как говорится», — сказал он.

По оценке Пескова, в большинстве своем чиновники работают много и достойно. При этом он отметил, что есть и «плохие чиновники, которые плохо работают». Именно от их «наплевательского» отношения создается «неверное ощущение».

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