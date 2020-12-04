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Массово увольняются медики: За колоссальную нагрузку не платят, а наказывают

18:48 04.12.2020 Фото: Nso.ru
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По данным СМИ, в одно время на 10 участках работало два специалиста вместо пяти, а затем и вовсе один. В том числе и из-за этого на работу пришлось выйти врачу 1941 года рождения.

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Персонал начал массово увольняться из читинской больницы

Медики начали массово увольняться из читинской больницы №2 из-за возросшей нагрузки в период пандемии и претензий руководства к их работе. Известно об увольнении пяти человек. Минздрав предложил написать официальный запрос.

Об увольнении медиков из больницы №2 в столице Забайкалья рассказала «Чита.ру» со ссылкой на одного из сотрудников учреждения. Одной из причин стал отказ руководства выделить врачам дополнительный транспорт во время пандемии. Вместо этого персонал получил выговор и отмену стимулирующих выплат.

«Причин много. График предписывает работать участковой службе до 16:00, но поликлиника работает до 20 часов. Приказов о сверхурочной работе не было, но как врач может уйти с работы, если 60 вызовов? Коллеги обращались с ходатайством о выделении дополнительного транспорта, но вместо этого им объявили выговор за плохую организацию работы первичного звена и лишили стимулирующих выплат», — приводит издание слова медика.

Источник агентства заметил, что в одно время на 10 участках работало два специалиста вместо пяти, а затем и вовсе один. В том числе и из-за этого на работу пришлось выйти врачу 1941 года рождения.

Минздрав не стал комментировать эту ситуацию, предложив направить официальный запрос.

выговор медики нагрузки не платят поликлиника увольняются
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