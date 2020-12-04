Кровавое месиво: С разбитым лицом достали из искореженного ВАЗа спасатели водителя у вокзала в Бердске

Жуткая авария на бердском участке трассы Р-256 произошла вечером в пятницу. "Газель" после удара влетела в забор дома у дороги. Смотрите видео и фото.

На место жесткого ДТП выезжали полиция, спасатели, пожарные и скорая помощь

Недалеко от бердского железнодорожного вокзала вечером 4 декабря произошло жесткое ДТП.

Как сообщили "Курьер. Среда. Бердск" очевидцы, на ул. Вокзальной около 19.00 столкнулись ВАЗ и "Газель". Легковой автомобиль - всмятку. Микроавтобус влетел в забор стоящего рядом с дорогой дома.

Пострадал водитель иномарки.

-Машина - в кашу. Из нее вырезали водителя сотрудники МЧС. Они вытащили мужчину. У него лицо в крови. Сам он идти до "скорой" не мог. Его несли под руки, - рассказала "Курьер. Среда. Бердск" Виктория, приславшая фота с месте ДТП.

По ее словам, проезжающие автомобилисты попытались сами вытащить зажатого в ВАЗе водителя.

Скорая помощь увезла пострадавшего в больницу. На место жесткого ДТП выезжали полицейские, спасатели и пожарные. Движение по ул. Вокзальной затруднено. Что спровоцировало аварию и кто виноват, пока неизвестно.