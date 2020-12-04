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Новый вид мошенничества с платежами за услуги ЖКХ распространяется по России

20:31 04.12.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Если клиенты игнорировали сообщения, то мошенники звонили им под видом управляющей компании для проверки платежей за год, убеждая в наличии долгов.

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ВТБ сообщил о новом виде мошенничества с платежами ЖКХ

ВТБ зафиксировал новые случаи мошенничества с помощью рассылки фальшивых уведомлений о долгах по коммунальным платежам, сообщили в пятницу в пресс-службе банка.

"Мошенники сообщают клиентам о якобы возникших у них долгах по жилищно-коммунальным услугам за время изоляции в течение 2020 года и просят оплатить онлайн поддельные квитанции или предоставить сведения о ранее совершенных транзакциях, получая доступ к банковским счетам граждан", — отметили эксперты банка по противодействию мошенническим операциям.

В ВТБ пояснили, что в этом году мошенники пользуются тем, что значительное число россиян находятся на изоляции или работают удаленно.

"Управляющие компании традиционно делают перерасчет за ЖКУ по итогам года, особенно если граждане несвоевременно передавали показания счетчиков воды и электроэнергии. В условиях пандемии траты на коммунальные услуги резко возросли, поэтому вопрос погашения задолженности, действительно, может быть для отдельных жильцов актуальным. Не дожидаясь конца года, мошенники проверяют горожан на бдительность", – прокомментировал вице-президент ВТБ Алексей Киричек.

По его словам, клиенты ВТБ обратились в банк с описанием подобных ситуаций. Мошенники направляли им сообщение с требованием оплатить возникшие долги по ЖКХ и ссылкой для проведения транзакции. Сумма варьировалась от 10 до 20 тыс. рублей. Если клиенты игнорировали сообщения, то мошенники звонили им под видом управляющей компании для проверки платежей за год, убеждая в наличии долгов. Выяснив нужные реквизиты, злоумышленники предлагали совершить тестовую транзакцию и сообщить код из СМС. Также клиенты становились жертвами мошенников, переходя по фейковым ссылкам.

В ВТБ напомнили, что информация о задолженности по коммунальным услугам доступна в личном кабинете на сайтах поставщиков услуг.

"ВТБ обращает внимание граждан и управляющих компаний на подобные случаи и просит быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников", — подчеркнули в банке.

Напомним, что в апреле 2020 года правительство ввело временный мораторий на штрафы и отключение услуг ЖКХ за долги. Также не будут начисляться пени за просрочку взносов за капремонт жилья. Кабмин также временно приостановило поверки приборов учета коммунальных ресурсов. Такой льготный период должен продлиться до 1 января 2021 года. В Минстрое отмечали, что временная отмена штрафов за долги при оплате ЖКХ коснется в основном тех россиян, которые испытывают проблемы с дистанционной оплатой.

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