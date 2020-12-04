Дистанционка не удалась: Родители запретили 9-класснице пользовать компьютером и телефоном для удаленного обучения в Бердске

Бердские школы подготовлены к дистанционному обучению, учителя научились работать в программах и чувствуют себя более уверенно вне зависимости от возраста, заверили мэра.

Евгений Шестернин проверил организацию дистанционного обучения в школах

Глава Бердска Евгений Шестернин, замглавы администрации Жанна Шурова и директор управления образования и молодежной политики Жанна Тузова проверили организацию дистанционного обучения в 11 и 9 школах.

С начала второй четверти управление образования Бердска регулярно вело мониторинг школ для того, чтобы проверить, как организовано электронное обучение, также проводились обучающие семинары, вебинары и другие мероприятия.

Сейчас общеобразовательные организации подготовлены к дистанционному обучению, учителя научились работать в программах и чувствуют себя более уверенно вне зависимости от возраста. Среди учащихся двух школ только с одной ученицей девятого класса был разработан индивидуальный план обучения, так как родители запретили пользоваться компьютером, планшетом, телефоном и прочей техникой, необходимой для занятий.

Директора школ показали сетевые расписания, рассказали об успеваемости учеников, как ведутся дополнительные консультации с учениками, как в индивидуальном или групповом порядке решаются проблемы успеваемости. Например, с учениками, которые плохо усвоили материал, учителя проводят дополнительные консультации и помогают усвоить тему.

Шестерин поручил директорам провести с родителями собрания с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, обсудить все проблемы и организацию оказания помощи для выпускников девятых классов, планирующих поступать в техникум или колледж.

По словам главы Бердска, для учеников девятых классов, решивших поступить в техникум или колледж, должны проводить консультации или дополнительные обучающие мероприятия в образовательных учреждениях, в которые они собираются поступать, сообщили в пресс-центре мэрии 4 декабря.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", с 7 декабря 2020 года ученики девятых классов в школах области продолжат учебный процесс в очном режиме по приказу регионального минобразования.