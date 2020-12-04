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Путин заметил рост экономической активности россиян: Кредитов берут больше

21:58 04.12.2020 Фото: Кремлин.ру
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На встрече с главой Сбербанка Германом Грефом он также обратил внимание на то, что у банка растет кредитный портфель.

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Путин встретился с Грефом 4 декабря 2020

Экономическая активность россиян растет, заявил президент России Владимир Путин в пятницу на встрече с главой Сбербанка Германом Грефом. Она состоялась перед конференцией по искусственному интеллекту 4 декабря, сообщает сайт Кремля.

Говоря о результатах деятельности организации за 9 месяцев 2020 года, глава государства отметил, что у банка немного сократилась чистая прибыль и снизилась эффективность капитала. "Но в целом за 9 месяцев, я посмотрел, результаты довольно сильные", - заметил президент.

Он обратил внимание на то, что у банка также растет кредитный портфель. "Я так понимаю, что - вы, наверное, это чувствуете - экономическая активность граждан увеличилась", - добавил Путин.

Как следует из материалов кредитной организации, чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за III квартал 2020 года увеличилась на 73,9%, до 271,4 млрд руб. Прибыль за 9 месяцев 2020 года составила 558,6 млрд руб., снизившись на 11,8% по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года.

активность банк интеллект кредит прибыль Владимир Путин Герман Греф
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