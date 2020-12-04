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Рудковская судится за Гном Гномыча: СМИ написали о синдроме Аспергера у ее сына

22:28 04.12.2020 Фото: Инстаграм
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Прочитав статью Саша Плющенко замкнулся в себе, отказывался есть, тренироваться, над ним начали издеваться ровесники.

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Дело Гном Гномыча только набирает обороты

В деле Гном Гномыча новый поворот. На основании запроса Яны Рудковской была проведена комиссионная психологическая экспертиза, которая показала, что он получил психотравму после публикаций о его болезни синдромом Аспергера, сообщает Baza.

По словам родителей, Саша Плющенко очень переживал после публикации в журнале Starhit, где писали, что у мальчика синдром Аспергера. Он замкнулся в себе, отказывался есть, тренироваться, над ним начали издеваться ровесники.

Сначала Гном Гномычу вообще не могли провести экспертизу — он убегал из кабинета психолога с криком, что ничем не болен. Потом, правда, родители убедили сына спокойно посидеть и пообщаться с психологом. Саша рассказал врачам, что его обидела публикация в журнале и вообще «он хотел бы забыть, что прочитал её».

Синдрома Аспергера у Гном Гномыча не нашли, но обнаружили признаки психотравмирующих переживаний, конкретно связанные с публикацией в журнале. В рамках возбужденного дела Александру Плющенко проведут еще одну экспертизу — его родители вместе с адвокатом Анной Бутыриной уверены, что она будет похожа по результатам.

Дело Гном Гномыча только набирает обороты — на следующей неделе начнутся допросы авторов Starhit и самой Яны Рудковской.

Владелец  Starhit извинился перед ней и снял статью с сайта. Но на этом инцидент не исчерпан.

извинился инцидент публикация сайт синдром экспертиза Яна Рудковская Александр Плющенко.
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