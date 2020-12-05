Совсем постройневшая и моложавая Алла Пугачева в кожаных брюках показала свежее фото с подросшим сыном

Совсем недавно Примадонна российской эстрады Алла Борисовна Пугачева поделилась с подписчиками новым фото. На нем она позирует в модных нынче кожаных брюках, клетчатом кардигане и игривой шляпке с вуалью. Алла нежно прижимает к себе уже совсем повзрослевшего сын Гарри. Напомним, мальчику в этом году исполнилось уже 7 лет. Будущая опора и поддержка очень подрастает и не перестает радовать звездных родителей.
Подписчики в очередной раз восхитились звездой, заметив, что в ее 71 год на лице практически не заметны морщины, а видна только чистая улыбка, которая украшает Аллу лучше брилиантов.
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Источник: instagram.com