Совсем постройневшая и моложавая Алла Пугачева в кожаных брюках показала свежее фото с подросшим сыном

Подписчики в очередной раз восхитились звездой, заметив, что в ее 71 год на лице практически не заметны морщины.

Алла Пугачева с сыном

Совсем недавно Примадонна российской эстрады Алла Борисовна Пугачева поделилась с подписчиками новым фото. На нем она позирует в модных нынче кожаных брюках, клетчатом кардигане и игривой шляпке с вуалью. Алла нежно прижимает к себе уже совсем повзрослевшего сын Гарри. Напомним, мальчику в этом году исполнилось уже 7 лет. Будущая опора и поддержка очень подрастает и не перестает радовать звездных родителей.

Подписчики в очередной раз восхитились звездой, заметив, что в ее 71 год на лице практически не заметны морщины, а видна только чистая улыбка, которая украшает Аллу лучше брилиантов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Источник: instagram.com