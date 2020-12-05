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Красота / Общество

Совсем постройневшая и моложавая Алла Пугачева в кожаных брюках показала свежее фото с подросшим сыном

03:03 05.12.2020 Фото: instagram.com/p/CIIP1uOnBNC
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Подписчики в очередной раз восхитились звездой, заметив, что в ее 71 год на лице практически не заметны морщины.

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Алла Пугачева с сыном

Совсем недавно Примадонна российской эстрады Алла Борисовна Пугачева поделилась с подписчиками новым фото. На нем она позирует в модных нынче кожаных брюках, клетчатом кардигане и игривой шляпке с вуалью. Алла нежно прижимает к себе уже совсем повзрослевшего сын Гарри. Напомним, мальчику в этом году исполнилось уже 7 лет. Будущая опора и поддержка очень подрастает и не перестает радовать звездных родителей.

Подписчики в очередной раз восхитились звездой, заметив, что в ее 71 год на лице практически не заметны морщины, а видна только чистая улыбка, которая украшает Аллу лучше  брилиантов.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Источник: instagram.com

брюки звездные дети молодость морщины наряд старость стройность Алла Пугачева
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