Активируйте функцию поиска "Найти телефон" — в случае риска вы сможете быстро отыскать гаджет. Также включите резервное копирование в iCloud, это позволит быстро восстановить гаджет.

Назван способ сохранить секреты, если вы дали смартфон в чужие руки

Чтобы не давать посторонним доступ к личной информации, на смартфонах на базе Android есть возможность использования "гостевого аккаунта". Для его создания необходимо зайти в "шторку уведомлений" либо в настройки аккаунта, рассказал агентству "Прайм" руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения "Рексофт" Евгений Черток.

Как правило, наши смартфоны содержат массу личной информации, которую надо защитить ото всех. "Например, фотографии, среди которых наверняка есть те, что ни за какие коврижки нельзя показывать посторонним. В чатах есть личная переписка, которую нельзя показывать домашним или начальнику, здесь же содержится история поиска, рабочая почта с конфиденциальными документами", — добавляет специалист.

Наконец, зачастую ребёнок может взять телефон поиграть и ненароком стереть что-то важное или "снести" привычное расположение иконок на гаджете. Помимо всего перечисленного, наши смартфоны сейчас — это средство платежа и доступа к онлайн-банкам.

Передавая свой телефон кому-то постороннему или даже членам семьи, мы бы не хотели показывать и давать доступ к содержимому своего гаджета.

Решить эту проблему можно с использованием решения от разработчиков, которое называется "гостевой аккаунт". Считается, что такой аккаунт есть на всех андроид-телефонах, начиная с пятой версии.

По факту при включенном гостевом режиме посторонний получит "чистый" телефон, как будто он только что из магазина. Для этого нужно либо зайти в "шторку уведомлений", либо в настройки аккаунта и создать гостевой аккаунт. После этого он появится в возможности выбора для быстрого переключения.

После настройки гостевого входа можно перевести телефон в этот режим. В этом случае "гость" не сможет получить доступ к документам, чатам, фотографиям, телефонной книге и т.п., у него будет свой набор значков на экране. "Всё, что гость создаст в своём аккаунте, можно будет мгновенно удалить, стерев гостевой аккаунт", — рассказал Черток.

В свою очередь гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин назвал правила, позволяющие кратно повысить безопасность гаджета на iOS.

Прежде всего, необходимо усилить "входную" безопасность: используйте сложный код-пароль – не только цифры, но и буквы. Включите двухфакторную авторизацию в аккаунте Apple, активируйте пароль PIN для своей сим-карты.

Стоит также уменьшить возможности заблокированного телефона — выключить USB при заблокированном телефоне. Это уменьшит вероятность вмешательства в телефон, в который не получается войти. Следует отключить функции на заблокированном экране — звонки, кошелек, сообщения, управление, а также выключить показ миниатюр уведомлений.

Активируйте функцию поиска "Найти телефон" — в случае риска вы сможете быстро отыскать гаджет. Также включите резервное копирование в iCloud, это позволит быстро восстановить гаджет.

"Включите функцию стирания данных при неверном вводе кода-пароля. Вкупе с синхронизацией и дублированием данных в облако этот вариант поможет избежать шантажа через чувствительную информацию, которая может обнаружиться на вашем телефоне", — заключил Щельцин.

Источник: 1prime.ru