Имена, обладатели которых способны на предательство

Несколько женских и мужских имен, которые могут быть не очень порядочны по отношению к вам.

Мужские и женские имена, носители которых склонны к предательству

Женские имена, склонные к предательству

Вера

Вера любит риск, приключения, авантюры. Она не готова прожить тихую, спокойную жизнь. Готова пойти на все, ради достижения поставленных целей. В том числе и на предательство. Бывает излишне придирчива и меркантильна. Не воспринимает критику в свой адрес. Сложно переживает проигрыши.

Александра

Александра часто ввязывается в неприятные ситуации, а потом отчаянно ищет из них выход. Нуждается в постоянном общении, не выносит одиночества. Стремится превратить всех вокруг в своих рабов. Склонна к предательству. Тяжело переносит потери. Все, кто находятся рядом с Александрой, не могут за ней поспеть.

Инна

У Инны очень тяжелый характер, из-за этого ей сложно взаимодействовать с окружающими. Очень гордая, никогда не пойдет на уступки. Может предать близкого человека ради достижения поставленных целей. Не умеет прощать, не учится на своих ошибках.

Надежда

Несмотря на светлое имя, у Надежды тяжелая судьба. От нее постоянно чего-то ждут, а она в свою очередь пытается соответствовать высоким требованиям. Не получая отдачи, Надежда может сломаться. Склонна к предательству, поэтому в зрелом возрасте может остаться одна.

Тамара

Тамара часто сталкивается с предательством и изменами. Переживает это очень тяжело. Со временем может стать такой же. Тяжело находит общий язык с людьми. Терзают окружающих своей любовью и ревностью, а себя – страхами.

Мужские имена, обладатели которых могут обмануть

Всеволод

Всеволод – отличный манипулятор. Эгоистичный, самовлюбленный, готов на все, ради достижения поставленных целей. Ему плевать на окружающих. С легкостью могут отказаться от семьи ради работы. Новых друзей заводит с большой осмотрительностью.

Виталий

Виталий часто прибегает к хитрости на пути к мечтам. Сообразительный, если дело касается его интересов. Может предать любимого человека ради победы. Может вести себя грубо и агрессивно. Не осознает свои ошибки.

Игорь

Игорь непостоянен в своих желаниях, у него меняются планы со скоростью света. Часто врет ради своей выгоды. Легко ориентируются в незнакомой обстановке. Люди редко ему доверяют. Боится попасть в смешное положение. Не всегда достигает успеха из-за отсутствия напористости. Не придает большого значения отношения с окружающими.

Геннадий

Геннадий легко находит общий язык с окружающими. Редко задумывается о чувствах других. В первую очередь думает о себе. Может врать и лукавить, лишь бы показать себя в лучшем свете. Умеет тщательно скрывать свои негативные качества. Не любит быть в центре внимания. Не воспринимает критику в свой адрес.

Анатолий

Анатолий не может контролировать эмоции в критических ситуациях. Способен быстро охладеть к любимой женщине. Легко попадает под чужое влияние. Любит приврать и приукрасить, чтобы показать себя в лучшем свете.

Источник: rsute.ru