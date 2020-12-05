1,5 трлн рублей - стольок получили семьи с детьми поддержки в 2020 году. Родители ждут деньги и в декабре 2020

Процесс получения пособия для поддержки семей будут упрощать

Котяков: получение мер поддержки для семей с детьми будут упрощать

Постепенно получение всех мер поддержки семей с детьми будет переведено в упрощённый формат, сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков на заседании Совета при Президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей, пишет Минтруд.

«Постепенно все меры поддержки семей с детьми будут переведены в упрощённый формат, когда для их получения не потребуется никаких справок​​​. Уже в первом полугодии 2021 года информация о мерах поддержки для семей с детьми будет автоматически приходить матерям при регистрации рождения ребёнка или при введении новой меры», — рассказал он.

Со второго полугодия 2021 года для россиян станет доступен единый контакт-центр, «где в текстовом и голосовом формате можно будет получать персональную консультацию о доступных мерах социальной поддержки», сообщил министр.

Уже сегодня, по словам Котякова, упрощено получение материнского капитала — сертификат выдаётся автоматически, при регистрации рождения ребёнка и отражается в личном кабинете матери на портале госуслуг. Упрощено распоряжение его средствами на улучшение жилищных условий. «Теперь не требуется обращаться в Пенсионный фонд, чтобы использовать эти средства как первоначальный взнос или платёж по ипотеке», — напомнил он.

Также министр сообщил, что в этом году на поддержку семей с детьми на федеральном уровне было выделено более 1,5 трлн рублей.