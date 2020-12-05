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У кого именины 5 декабря по церковному календарю?

07:10 05.12.2020 Фото: Pixabay
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По церковному православному календарю 5 декабря отмечается 21 именины: 20 мужских и 1 женские.

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Поздравляем с днем Ангела!

5 декабря именины отмечают

Мужчины

Алексей от древнегреческого имени Алексиос - «защитник»
Архип от древнегреческого имени Архиппос - «властвующий над лошадьми, управляющий лошадьми»
Афанасий от древнегреческого имени Атанасиос, происходящее от слова атанатос - «бессмертный»
Борис от старославянского имени Борислав - «борец», «славный в борьбе» от тюркского барыш - «выгода»
Василий от древнегреческого имени Басилейос - «царский, царственный»
Владимир от древнерусского имени Володимѣръ - «володѣти» (владеть) + «мир» от древнескандинавского имени Valdimárr: valdr - «властелин, правитель» + mærr - «знаменитый, славный»
Вольдемар от немецких слов: waltan - «управлять, властвовать» и maren - «известный, великий», т. е. «знаменитый властитель» немецкий аналог имени Владимир - «владеющий миром»
Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
Илья от древнееврейского имени Элияху - «мой Бог - Яхве»
Максим от римского родового имени Maximus - «величайший»
Марк от греческого имени Маркос, происходящее от латинского слова marcus - «молоток» от французского marquis - «маркиз»
Михаил от древнееврейского имени Михаэль - «равный, подобный Богу», «испрошенный у Бога»
Павел от римского родового имени Paulus - «скромный», малый», «незначительный», «младший»
Петр от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный»
Савва от древнегреческого имени Саббас, происходящее от арамейского саба - «старик, старец, мудрец» краткая форма древнегреческого имени Саббатиос - «суббота»
Теодор в переводе с латинского - «дар Божий», «посланник Бога»
Федор современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) - «дарованный Богом», «Божий дар»
Яков от древнееврейского имени Яакоб - «держащийся за пятку»
Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»
Ярополк от древнерусских яръ - «ярый, буйный, сильный, мощный» + полкъ, пълкъ - «войско, военный поход»

Женщины

Прасковья от древнегреческого имени Параскеве - «ожидание», «приготовление», «канун субботнего праздника (пятница)»
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