У кого именины 5 декабря по церковному календарю?

Алексей от древнегреческого имени Алексиос - «защитник»

Архип от древнегреческого имени Архиппос - «властвующий над лошадьми, управляющий лошадьми»

Афанасий от древнегреческого имени Атанасиос, происходящее от слова атанатос - «бессмертный»

Борис от старославянского имени Борислав - «борец», «славный в борьбе» от тюркского барыш - «выгода»

Василий от древнегреческого имени Басилейос - «царский, царственный»

Владимир от древнерусского имени Володимѣръ - «володѣти» (владеть) + «мир» от древнескандинавского имени Valdimárr: valdr - «властелин, правитель» + mærr - «знаменитый, славный»

Вольдемар от немецких слов: waltan - «управлять, властвовать» и maren - «известный, великий», т. е. «знаменитый властитель» немецкий аналог имени Владимир - «владеющий миром»

Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»

Илья от древнееврейского имени Элияху - «мой Бог - Яхве»

Максим от римского родового имени Maximus - «величайший»

Марк от греческого имени Маркос, происходящее от латинского слова marcus - «молоток» от французского marquis - «маркиз»

Михаил от древнееврейского имени Михаэль - «равный, подобный Богу», «испрошенный у Бога»

Павел от римского родового имени Paulus - «скромный», малый», «незначительный», «младший»

Петр от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный»

Савва от древнегреческого имени Саббас, происходящее от арамейского саба - «старик, старец, мудрец» краткая форма древнегреческого имени Саббатиос - «суббота»

Теодор в переводе с латинского - «дар Божий», «посланник Бога»

Федор современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) - «дарованный Богом», «Божий дар»

Яков от древнееврейского имени Яакоб - «держащийся за пятку»

Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»