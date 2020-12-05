У кого именины 5 декабря по церковному календарю?

|Алексей
|от древнегреческого имени Алексиос - «защитник»
|Архип
|от древнегреческого имени Архиппос - «властвующий над лошадьми, управляющий лошадьми»
|Афанасий
|от древнегреческого имени Атанасиос, происходящее от слова атанатос - «бессмертный»
|Борис
|от старославянского имени Борислав - «борец», «славный в борьбе» от тюркского барыш - «выгода»
|Василий
|от древнегреческого имени Басилейос - «царский, царственный»
|Владимир
|от древнерусского имени Володимѣръ - «володѣти» (владеть) + «мир» от древнескандинавского имени Valdimárr: valdr - «властелин, правитель» + mærr - «знаменитый, славный»
|Вольдемар
|от немецких слов: waltan - «управлять, властвовать» и maren - «известный, великий», т. е. «знаменитый властитель» немецкий аналог имени Владимир - «владеющий миром»
|Иван
|от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
|Илья
|от древнееврейского имени Элияху - «мой Бог - Яхве»
|Максим
|от римского родового имени Maximus - «величайший»
|Марк
|от греческого имени Маркос, происходящее от латинского слова marcus - «молоток» от французского marquis - «маркиз»
|Михаил
|от древнееврейского имени Михаэль - «равный, подобный Богу», «испрошенный у Бога»
|Павел
|от римского родового имени Paulus - «скромный», малый», «незначительный», «младший»
|Петр
|от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный»
|Савва
|от древнегреческого имени Саббас, происходящее от арамейского саба - «старик, старец, мудрец» краткая форма древнегреческого имени Саббатиос - «суббота»
|Теодор
|в переводе с латинского - «дар Божий», «посланник Бога»
|Федор
|современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) - «дарованный Богом», «Божий дар»
|Яков
|от древнееврейского имени Яакоб - «держащийся за пятку»
|Ян
|польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»
|Ярополк
|от древнерусских яръ - «ярый, буйный, сильный, мощный» + полкъ, пълкъ - «войско, военный поход»