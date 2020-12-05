Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 5 декабря 2020 в России и мире

• Самый несносный день в году
• Всемирный день ниндзя (International Ninja Day)
• День поющих звезд
• Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития (Всемирный день волонтёров)
• Всемирный день почв (World Soil Day)
• День памяти святого мученика Прокопия Чтеца
• Всемирный день фэтбайка
• День отмены «сухого закона» (National Repeal Day) - США
• День торта «Захер» (National Sachertorte Day) - США
• День ванной вечеринки (Bathtub Party Day) - США
• День отца - Таиланд
• День детей - Суринам
• Праздник света в Лионе (Fete des Lumieres) - Франция
• День работников статистики - Украина
• День открытия - Гаити, Доминикана
• Именины у Филимона, Михаила, Валериана, Максима, Петра, Прокопия, Бориса, Ярополка, Ивана, Павла
• Прокопьев день (Вехостав, Прокопий зимний)
Важные даты
1492 Христофор Колумб достиг острова Гаити.
1714 Петром I учреждён орден Святой Великомученицы Екатерины - высший орден для награждения женщин в Российской Империи.
1783 первый в России публичный пуск небольшого теплового аэростата.
1812 Наполеон оставляет своё войско в России и направляется в Париж.
1925 премьера фильма Эйзенштейна «Броненосец Потёмкин».
1931 советской властью взорван Храм Христа Спасителя в Москве.
1936 принята сталинская конституция СССР.
1965 на Пушкинской площади в Москве прошёл Митинг гласности – первая публичная акция советских диссидентов.
1987 образована группа «Сектор Газа».
2009 произошел пожар в клубе «Хромая лошадь» в Перми, приведший к многочисленным жертвам.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend