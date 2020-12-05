Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 5 декабря 2020 в России и мире

Список праздников России и мира 5 декабря 2020 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

День торта «Захер» отмечается 5 декабря

• Самый несносный день в году

• Всемирный день ниндзя (International Ninja Day)

• День поющих звезд



• День начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой• Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития (Всемирный день волонтёров)• Всемирный день почв (World Soil Day)• День памяти святого мученика Прокопия Чтеца• Всемирный день фэтбайка• День отмены «сухого закона» (National Repeal Day) - США• День торта «Захер» (National Sachertorte Day) - США• День ванной вечеринки (Bathtub Party Day) - США• Вечер подарков - Нидерланды• День отца - Таиланд• День детей - Суринам• Праздник света в Лионе (Fete des Lumieres) - Франция• День работников статистики - Украина• День открытия - Гаити, Доминикана• Именины у Филимона, Михаила, Валериана, Максима, Петра, Прокопия, Бориса, Ярополка, Ивана, Павла• Прокопьев день (Вехостав, Прокопий зимний)

Важные даты

1492 Христофор Колумб достиг острова Гаити.

1714 Петром I учреждён орден Святой Великомученицы Екатерины - высший орден для награждения женщин в Российской Империи.

1783 первый в России публичный пуск небольшого теплового аэростата.

1812 Наполеон оставляет своё войско в России и направляется в Париж.

1925 премьера фильма Эйзенштейна «Броненосец Потёмкин».

1931 советской властью взорван Храм Христа Спасителя в Москве.

1936 принята сталинская конституция СССР.



1957 в СССР спущен на воду первый в мире атомный ледокол «Ленин».1965 на Пушкинской площади в Москве прошёл Митинг гласности – первая публичная акция советских диссидентов.1987 образована группа «Сектор Газа».2009 произошел пожар в клубе «Хромая лошадь» в Перми, приведший к многочисленным жертвам.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend