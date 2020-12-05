Список заболеваний, запрещающих управлять автомобилем. Новый закон

Рекомендации врачей, которые приходится проходить во время медкомиссии учитываются, однако в ГИБДД принимают во внимание и другие факторы.

Временные состояния здоровья также имеют место при вождении транспортом

Актуальный список болезней, при которых автомобилист обязан отказаться от вождения транспортного средства регулируется законом. Ежегодно данный список пополняется, а также добавляются осложнения и отклонения, что вызывают негативный фон для автомобилистов. По новому закону, депрессия является табу для управления транспортом. Речь идет именно о диагнозе «депрессия», а не о плохом настроении.

Заболевания, запрещающие водить автомобиль

Умение управлять автомобилем, для современного общества, является неотъемлемой частью повседневной жизни. Многие вопросы решаются, благодаря мобильности, в быту так же трудно представить поход в супермаркет.

Прежде, чем сесть за руль автомобиля, необходимо убедиться в хорошем самочувствии, а также отсутствии противопоказаний. Новый закон предусматривает ряд заболеваний, при которых нельзя управлять автомобилем. При некоторых болезнях существуют ограничения, но ряд болезней полностью исключают присутствие за рулем.

Кто принимает решение о способности управлять автомобилем

Когда пришло время получать права на управление транспортом, необходимо получить медицинскую справку, и заключение врача об отсутствии. Однако, только сотрудники государственной автоинспекции могут выдать окончательное решение о способности безопасно управлять автомобилем.

Рекомендации врачей, которые приходится проходить во время медкомиссии учитываются, однако в ГИБДД принимают во внимание и другие факторы, а также наличие совершенных ДТП и нарушений правил дорожного движения в прошлом.

Временные состояния здоровья также имеют место при вождении транспортом. К ним стоит отнести перенесенный наркоз, прием некоторых психотропных препаратов, перенесенные травмы, переломы и прочие, что могут помешать безопасному управлению авто.

Список заболеваний, запрещающих водить автомобиль

Медицинские работники несут полную ответственность за безопасность на дорогах, когда выдают справку автомобилистам. Перед тем, как сдавать на права, необходимо ознакомиться с перечнем болезней, которые являются противопоказаниями, и ни один доктор не будет рисковать скрывать факт болезни. Существуют общие классификаторы болезней по международному стандарту со специальным кодом обозначения.

Деменция

Одна из самых опасных болезней для водителей, так как может вызывать расстройство психического состояния и необратимая потеря памяти. С медицинской точки зрения, при обострении болезни, человек е в состоянии управлять автомобилем, и является угрозой для окружающих участников дорожного движения.

Умственная отсталость

Медики пришли к заключению, что умственная отсталость и управление автомобилем – несовместимые понятия. Речь идет о широком круге людей, которым по различным причинам установлен данный диагноз, включая аутизм, психоз и синдром Дауна.

Болезни глаз и глухота

Человек с явными проблемами зрения не может водить автомобиль. То же самое касается и потеря слуха, даже если зрение в норме. При диагнозе монокулярное зрение, макулярная дистрофия или глаукома, существует запрет, особенно в период обострения.

Эпилепсия

При эпилепсии, доктор может выдать справку только в том случае, если на протяжении последнего года не было приступов. Для работы водителем, необходимо более 10 лет ждать с момента последнего приступа, чтобы обратиться за справкой.

Шизофрения

Врачи могут запретить садиться за руль людям, страдающим шизофреническими расстройствами, так как они не могут адекватно реагировать на окружающий мир, соответственно и на дороге. Симптомы шизофрении могут быть разными, однако специалист выявляет данную болезнь во время общения. Больной зачастую негативно воспринимает окружение, подвержен внешнему влиянию, бредовому восприятию окружающих.

Невротические расстройства

Данную болезни признали как противопоказание для получения водительского удостоверения. С невротическими расстройствами у людей может часто меняться настроение, появляться навязчивые идеи, тревожность, склонность к суициду и прочие. Различные формы фобии могут навредить не только водителю, но и другим людям на дорогах.

Источник: 1rre.ru