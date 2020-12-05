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Увеличение пособия на ребенка от 3 до 7 лет вступит в силу с 2021 года. На сколько увеличится?

13:52 05.12.2020 Фото: pixnio
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Претендовать на государственную финансовую поддержку могут только те семьи, которые получили подтвержденный статус малообеспеченных.

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Денежная помощь призвана вывести семьи за границу бедности

Социальные меры правительства, направленные на расширение материальной поддержки семейных россиян, предусматривают увеличение пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет с 2021 года. Рассчитывать на повышенное начисление смогут далеко не все родители, чьи дети подходят под возрастные стандарты. Сначала придется пройти проверку на предмет материального статуса.

 Как получить пособие на ребенка от 3 до 7 лет

Претендовать на государственную финансовую поддержку могут только те семьи, которые получили подтвержденный статус малообеспеченных. При таком раскладе могут рассчитывать на выплаты те взрослые, которые воспитывают детей в возрастном диапазоне 3-7 лет. Деньги можно получить со дня достижения ребенком трехлетнего возраста, причем даже за прошлый период, если не удалось по какой-то причине вовремя подать заявку.

Предупредили специалисты о том, что с 2021 года правила несколько меняются. Деньги будут переводить со дня наступления трехлетия при условии, что гражданин обратился за помощью не позже, чем в течение полугода с того дня. Если же родитель не успел вписаться в установленные временные рамки, то тогда сумма будет предоставляться непосредственно со дня обращения. В интересах самих взрослых заняться бюрократическими вопросами максимально рано.

Чтобы подать заявление, можно воспользоваться одним из следующих путей по личному усмотрению:

  • воспользоваться возможностями личного профиля на сайте «Госуслуги»;
  • обратиться лично в МФЦ по месту жительства;
  • посетить отдел социального управления, предварительно записавшись на прием.

Власти призывают использовать виртуальную подачу, так как это позволяет избегать посещения мест с большим скоплением людей. В сложившихся эпидемиологических обстоятельствах такая рекомендация выглядит особенно актуально.

Кого коснется увеличение детских выплат в 2021 году

Российским семьям, которые получили статус малообеспеченных, будут выдавать увеличенные пособия на детей 3-7 лет. Повышение составит 100%, что позволит существенно повлиять на благосостояние семейства. За основу будет взято все то же значение прожиточной минималки на ребенка, исходя из стандартов конкретного региона.

Если по действующему законодательству используется только 50% от суммы детской минималки, то новшество обязывает платить ее полный объем.

Подробности о том, каким конкретно образом будет производиться назначение пособий по обновленному алгоритму, озвучила Татьяна Голикова в рамках проведенного заседания Совета. Деньги в увеличенном объеме будут положены только тем семьям, которые даже после получения первичной помощи все равно оказываются за чертой прожиточного минимума.

Особенности пособий на детей в России

Практика выплат стартовала с июня. Она распространяется на малоимущие семьи, где среднедушевой доход оказался меньше прожиточной минималки, установленной в определенном регионе. По текущему законодательству получать пособия могут только малоимущие семьи, а размер начисления составляет около 5,5 тыс. рублей. Более точную сумму могут озвучить сотрудники центра социальной защиты.

Программа была разработана для того, чтобы улучшить благосостояние семейных россиян, воспитывающих детей детсадовского возраста. Денежная помощь призвана вывести семьи за границу бедности.

В связи с эпидемиологической ситуацией эксперты прогнозировали прирост желающих подать заявку на такое пособие. Родители, теряющие официальную работу, вынуждены обращаться за помощью к государству. При резком падении доходов для некоторых семей такой сценарий является спасительным.

Источник: 1rre.ru

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