Две пенсии в декабре 2020 года получат некоторые пенсионеры

В случае если гражданин получает пенсию традиционно после 9 января, то такие выплаты будут произведены Пенсионным фондом уже после новогодних и рождественских каникул. Сообщается, что таким получателям зачислять денежные средства начнут уже с 10 января.

Некоторые пенсионеры получат пенсию за январь досрочно

Две пенсии в декабре 2020 года назначат некоторым российским получателям в связи с приближающимися новогодними и рождественскими праздниками. Как известно, из-за этого уже традиционно будет смещен график работы некоторых государственных учреждений, в том числе Пенсионного фонда и отделений «Почты России». Таким образом, средства за январь 2021 года некоторые получатели увидят преждевременно.

Кому назначать 2 пенсии в декабре 2020 года в России

Сразу 2 пенсионные выплаты смогут получить некоторые российские граждане в декабре. Это связано с корректировкой графиков работы госучреждений, которые во избежание задержки назначения социальных выплат произведут все необходимые операции заблаговременно.

Как подчеркивают в Пенсионном фонде РФ, вторую пенсию назначат в декабре исключительно тем получателям, которые традиционно получают выплаты в начале каждого месяца. Другими словами, рассчитывать на назначение январской выплаты смогут те, у кого графиком предусмотрена выдача с 1 по 9 число.

Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова подтвердила полученное ранее сообщение. Она сообщила, что для этого не придется совершать каких-либо дополнительных действий со стороны получателей. Специалистами все будет произведено в автоматическом режиме.

«Этим людям пенсии будут доставлены в конце декабря. Сумма придет полностью — за весь январь», — сказала Елена Бибикова.

Известно, что страховые пенсии в России будут проиндексированы с 1 января 2021 года. Таким образом, россияне в декабре получат январские выплаты, которые будут на 6,3% выше ранее назначаемых.

В то же время, те граждане, которые получают выплаты в отделениях «Почты России» должны брать во внимание график работы организации. В предпраздничные дни он может быть изменен, в частности это произойдет в отдаленных и сельских отделениях.

Как будут получать пенсионные выплаты остальные граждане

В случае если гражданин получает пенсию традиционно после 9 января, то такие выплаты будут произведены Пенсионным фондом уже после новогодних и рождественских каникул. Сообщается, что таким получателям зачислять денежные средства начнут уже с 10 января.

В данном случае также следует брать во внимание некоторые особенности работы государственных учреждений. Так, например, те граждане, которые получают выплаты в отделениях «Почты России» смогут сделать это в своем отделении сразу же после окончания праздников в стране. Другие же, которым осуществляется банковский перевод выплат, необходимо позаботиться о переходе на отечественную платежную систему «Мир». Об этом неоднократно ранее чиновники предупреждали получателей пенсионных и социальных выплат.

Источник: 1rre.ru