Какие категории граждан обязали собирать больше справок для получения детских выплат

Основная сложность кроется в необходимости достать документы, которые бы смогли доказать наличие и размер присуждаемого от государства денежного довольствия

Всем занятым в военной структуре Российской Федерации придется потратить больше времени на решение бюрократических вопросов. Касается запланированное новшество детских выплат, которые назначаются родителям ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Соответствующее уточнение в уже существующее правительственное постановление вступило с 28 ноября.

Углубиться в бумажные нюансы придется работникам из:

ФСБ;

органов внутренних дел;

уголовно-исполнительной системы;

государственной охраны.

Основная сложность кроется в необходимости достать документы, которые бы смогли доказать наличие и размер присуждаемого от государства денежного довольствия работника военной сферы. Необязательно это должно быть исключительно довольствие в чистом виде. Сюда записывают пенсионные выплаты, если они имеют место быть. Учитываются в обязательном порядке различные стимулирующие выплаты, компенсации и прочие виды вознаграждений в рамках рабочей деятельности.

Обновление действующего алгоритма сбора документов

Многие россияне, вне зависимости от рабочей деятельности, используют общероссийский сайт «Госуслуги». Через подтвержденный личный кабинет легко поддать и заявление на детские выплаты. Если гражданин выбирает удаленный формат подачи заявки, то нужно быть готовым к тому, что в последующие 5 рабочих дней потребуется посетить отдел социальной службы лично. Это необходимо для того, чтобы продемонстрировать сотруднику ведомства оригиналы документации.

Претендовать на получение ежемесячной финансовой помощи от государства могут те родители, чьим детям уже исполнилось 3 года, но еще нет 7 лет. Выплаты такого формата стали выплачивать еще с 1 июня. Получают средства только те семьи, которые на официальном основании подтвердили статус малоимущих.

Малообеспеченными семьями в России признают тех, у кого средний доход оказывается меньше прожиточной минималки. Тут возможны некоторые нюансы, ведь в каждом регионе имеется собственный стандарт, поэтому пороговое значение может незначительно отличаться. Размер выплаты составляет половину детской прожиточной минималки. По усредненным данным это около 5,5 тыс. рублей.

Источник: 1rre.ru