Сильные обряды на привлечение денег в период новолуния с 14 декабря 2020 года. Как успеть впустить в свою жизнь поток богатства в уходящем году?

Если вы увидели новую или растущую луну на небе, то самый раз провести небольшой ритуал, с помощью которого в доме появятся деньги.

Сегодня проведение практически всех магических действий связывают с какой-либо фазой Луны

В давние времена было замечено, что Луна обладает большой силой и оказывает огромное влияние на жизнь человека и всего живого на планете Земля. Спустя многие столетия лунный календарь претерпел изменения, его разделили на фазы, каждую из которых привязывают к определённым действиям. Сегодня проведение практически всех магических действий связывают с какой-либо фазой Луны.

В настоящее время небывалой популярностью пользуются приметы, обряды и ритуалы на привлечение денег, которые чаще всего осуществляются в фазу новолуния. В это время также можно проводить любые магические обряды, цель которых приумножить хорошее и положительное. Именно новолуние считается отличным периодом всех начинаний. Поэтому для получения скорого и ощутимого результата своих трудов рекомендуется начинать любые дела на новолуние в первые дни недели.

Приметы на получение больших денег на новолуние

Если вы увидели новую или растущую луну на небе, то самый раз провести небольшой ритуал, с помощью которого в доме появятся деньги. Для этого нужно взять купюру в пять рублей, выйти на улицу и, расправив её, показать луне. Согласно примете, на протяжении текущего месяца кошелёк будет полон денег, которые с каждым днём будут только прибывать. Главное условие – нельзя тратить до наступления следующего новолуния те 5 рублей, показанные месяцу.

При наступлении новолуния следует взять денежный знак большого достоинства и положить на подоконник таким образом, чтобы лунный свет попадал на неё. Такое действие окажет положительный результат на привлечение и улучшение денежных потоков в дом. Это может поспособствовать молниеносной прибыли и эффективному обогащению.

Именно на новолуние необходимо начать задуманное дело, если вы уверены в его доходности. Ни в коем случае нельзя брать в долг и занимать деньги на растущую луну – долговая яма молниеносно увеличится и выбраться из неё будет сложно.

Обряды, совершение которых на новолуние будет способствовать привлечению финансов

Несложные и очень действенные магические ритуалы, совершив которые можно активировать финансовые потоки и открыть денежный канал. Их проведение не требует сумасшедших действий, походов на кладбище, каких-либо амулетов или дополнительных атрибутов. Самое главное – наличие денежного знака любого достоинства и огромная вера в происходящее.

Реальный способ, доступний абсолютно всем – нужно своими руками на новую луну выписать себе квитанцию, согласно которой вы в ближайшем времени сможете получить достаточно крупную сумму денег. Но учтите, слишком нереальное число дохода писать не стоит. Важно, чтобы в магической квитанции были указаны дата выдачи, фамилия, имя и отчество получателя (то есть Вас), внизу заверить документ подписью и датой.

На новолуние нужно налить стакан воды и поставить его на подоконник. Когда наступит полнолуние нужно умыть лицо водой из стакана. В скорости ожидайте финансовых притоков.

Увидев новую луну, нужно в пол поклониться ей семь раз, после чего бросить монетку и в голос попросить финансового благополучия и достатка в доме.

На новолуние очень просто заговорить деньги. Для этой цели следует взять купюру среднего достоинства. Главное условие – отсутствие единиц в её числах. Необходимо на вытянутой руке показать денежку молодому месяцу и попросить достатка и финансового прихода. После этого деньги нужно положить в свой кошелёк отдельно от других знаков и не растратить их до следующей новой луны.

На новую луну взять купюры разного достоинства и разложить по верхним полкам, шкафчикам, антресолям всего дома. Главное, чтобы их никто не видел. По истечении трёх дней деньги надо собрать и приобрести на них товары, продукты или другую домашнюю утварь. В результате потраченные деньги, напитанные силой растущей Луны, в следующем месяце приумножаться и вернуться в двойном размере.

Исполнить желание на привлечение денег поможет следующий обряд. Нужно взять две освящённые свечи из церкви разных размеров. Их необходимо поставить в подсвечники. После этого на плотном листе бумаги написать заветное желание. Например, «Хочу получить хорошую высокооплачиваемую работу». Далее необходимо зажечь большую свечу спичкой, а меньшую от неё. Теперь сконцентрировавшись на желании, следует очень аккуратно сжечь только последнюю букву из написанного, произнося слова:

«Сегодня сжигаю букву «У». От проклятий, порчи и сглаза Дух Святой избавит сразу».

Потушить и спрятать все атрибуты ритуала до следующего дня. С наступлением вечера снова проделать обряд, сжигая следующую букву в желании. Так делать каждый день, пока не сгорят все буквы. Только дойдя до последней необходимо дожечь свечи дотла.

На новую луну в четверг на столе установить две свечи разного цвета: зелёную и белую. Расстояние между ними должно составлять не менее 20 см. Белая олицетворяет вас, а зелёная – желаемую прибыль и благополучие в доме. Теперь нужно спичкой зажечь вначале белую, а от неё зелёную свечу. Немного подождать, потушить и спрятать в потайное месть. Обряд необходимо проделывать на протяжении 10 дней. При этом каждый день сокращать расстояние между свечами нужно на 2 см. В то время, когда они полностью сблизятся и прикоснутся друг к другу, нужно связать их золотистой ленточкой и сохранить в качестве талисмана на привлечение денежного потока.

В настоящее время можно найти множество разнообразных примет и обрядов, направленных на привлечение богатства не только на новолуние. Известно множество способов, с помощью которых в доме появляются деньги и открывается финансовый канал человека. Например, можно сделать денежный мешок, корзинку желаний, которая может воплотить в реальность мечту о богатстве и материальном достатке. Также известны способы создания денежного мешка, корзины желаний и копилки сокровищ.

Сделать собственными руками денежный мешочек очень просто. Нужно взять полотняный мешочек и собрать в него все денежные знаки монет, которые находятся в обиходе. Это могут быть как копейки, так и рубли. Каждую денежку следует смазать одной каплей масла эвкалипта, поместить в мешочек и спрятать его на северной стороне дома. Будьте уверены, в ближайшее время семейный бюджет значительно вырастет.

Также легко воплотить желание разбогатеть с помощью корзины желаний. Нужно купить маленькую корзинку и декорировать её колокольчиками и ленточками красного цвета. после этого взять лист бумаги и написать на нём своё имя и сокровенное желание. Положить бумагу в корзинку, а поверх неё поставить розовую свечу. Расположить корзинку на восточной стороне дома, зажечь свечу со словами:

«Абэляре касэляр, атрум каинуи, фраско лигаро адна фалинуи».

Далее нужно взять в руки корзиночку и немножко встряхнуть её для того, чтобы зазвенели колокольчики, произнося фразу:

«Касл афанас иде набе лас».

Поставить корзинку на место и дождаться пока догорит свеча. После чего всё спрятать в укромном месте до момента исполнения желания.

Выполняя различные ритуалы для привлечения денег человек должен помнить про правила обрядов. Обязательно нужно отдавать часть денег нищим или пожертвовать в церковь. Только в таком случае удача не отвернётся, а доходы будут постоянно расти.

Источник: mistikasecret.com