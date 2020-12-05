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Когда по лунному календарю проводить важные финансовые сделки и подписывать договора в декабре 2020 года? Благоприятные дни для бизнеса

12:20 05.12.2020 Фото: pxhere.com
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Доверяйте Лунному календарю, он подскажет Вам самые благоприятные дни растущей Луны для такого события.

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Доверяйте Лунному календарю, он подскажет Вам самые благоприятные дни

Финансовые сделки - это всегда тревожно и неспокойно. На Вас, как на представителя компании, ложится большая ответственность за будущее компании. Поэтому, чтобы все прошло без помарочки - доверяйте Лунному календарю, он подскажет Вам самые благоприятные дни растущей Луны для такого события.

Благоприятные дни лунного календаря для финансовых сделок на декабрь 2020
5 декабря (21 -й лунный день), 7 декабря (23 -й лунный день), 8 декабря (24 -й лунный день), 12 декабря (28 -й лунный день), 13 декабря (29 -й лунный день), 15 декабря (1 -й лунный день), 19 декабря (5 -й лунный день)

Хорошие дни лунного календаря для финансовых сделок на декабрь 2020
3 декабря (19 -й лунный день), 9 декабря (25 -й лунный день), 11 декабря (27 -й лунный день), 25 декабря (11 -й лунный день)

Нейтральные дни лунного календаря для финансовых сделок на декабрь 2020
22 декабря (8 -й лунный день), 26 декабря (12 -й лунный день), 30 декабря (16 -й лунный день)

Плохие дни лунного календаря для финансовых сделок на декабрь 2020
1 декабря (17 -й лунный день), 4 декабря (20 -й лунный день), 14 декабря (30 -й лунный день), 16 декабря (2 -й лунный день), 17 декабря (3 -й лунный день), 18 декабря (4 -й лунный день), 20 декабря (6 -й лунный день), 21 декабря (7 -й лунный день), 23 декабря (9 -й лунный день), 24 декабря (10 -й лунный день), 27 декабря (13 -й лунный день), 31 декабря (17 -й лунный день)

Самые плохие дни лунного календаря для финансовых сделок на декабрь 2020
2 декабря (18 -й лунный день), 6 декабря (22 -й лунный день), 10 декабря (26 -й лунный день), 28 декабря (14 -й лунный день), 29 декабря (15 -й лунный день)

Источник: lunnyesutki.ru

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