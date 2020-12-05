Когда по лунному календарю проводить важные финансовые сделки и подписывать договора в декабре 2020 года? Благоприятные дни для бизнеса

Доверяйте Лунному календарю, он подскажет Вам самые благоприятные дни растущей Луны для такого события.

Доверяйте Лунному календарю, он подскажет Вам самые благоприятные дни

Финансовые сделки - это всегда тревожно и неспокойно. На Вас, как на представителя компании, ложится большая ответственность за будущее компании. Поэтому, чтобы все прошло без помарочки - доверяйте Лунному календарю, он подскажет Вам самые благоприятные дни растущей Луны для такого события.

Благоприятные дни лунного календаря для финансовых сделок на декабрь 2020

5 декабря (21 -й лунный день), 7 декабря (23 -й лунный день), 8 декабря (24 -й лунный день), 12 декабря (28 -й лунный день), 13 декабря (29 -й лунный день), 15 декабря (1 -й лунный день), 19 декабря (5 -й лунный день)

Хорошие дни лунного календаря для финансовых сделок на декабрь 2020

3 декабря (19 -й лунный день), 9 декабря (25 -й лунный день), 11 декабря (27 -й лунный день), 25 декабря (11 -й лунный день)

Нейтральные дни лунного календаря для финансовых сделок на декабрь 2020

22 декабря (8 -й лунный день), 26 декабря (12 -й лунный день), 30 декабря (16 -й лунный день)

Плохие дни лунного календаря для финансовых сделок на декабрь 2020

1 декабря (17 -й лунный день), 4 декабря (20 -й лунный день), 14 декабря (30 -й лунный день), 16 декабря (2 -й лунный день), 17 декабря (3 -й лунный день), 18 декабря (4 -й лунный день), 20 декабря (6 -й лунный день), 21 декабря (7 -й лунный день), 23 декабря (9 -й лунный день), 24 декабря (10 -й лунный день), 27 декабря (13 -й лунный день), 31 декабря (17 -й лунный день)

Самые плохие дни лунного календаря для финансовых сделок на декабрь 2020

2 декабря (18 -й лунный день), 6 декабря (22 -й лунный день), 10 декабря (26 -й лунный день), 28 декабря (14 -й лунный день), 29 декабря (15 -й лунный день)

Источник: lunnyesutki.ru