Каким будет курса рубля в 2021 году: прогноз экспертов

За 2020 год рубль подешевел к доллару на 18%, к евро на 24%.

В конце каждого года рубль сильно падает из-за выплаты дивидендов в фирмах в РФ

Экономисты рассказали, будет ли еще падение курса рубля в 2021 году. До конца текущего года, благодаря оптимизму на рынках, рубль будет иметь поддержку. Уже в будущем году русская валюта закрепится на значении 70–75 руб./$. Усиление рубля возможно благодаря вакцине от COVID-19 и дальнейшему восстановлению экономик. Негативом для рубля будут проблема на рынке нефти.

Падение рубля было замечено в конце ноября 2020 года

Котировки евро 30 ноября текущего года дошли до 91 руб. Цена доллара доходила до 76 руб. За 2020 год рубль подешевел к доллару на 18%, к евро на 24%. Эксперты объясняют текущее падение рубля проблемами на нефтяном рынке и фактором сезонности. Негатив связан, прежде всего, с неопределенностью ОПЕК+ о дальнейшем продлении текущего уменьшения нефтяной добычи. Существуют немалые опасения, что из-за увеличения нефтяных цен, участники рынка не захотят ждать более поздней даты повышения нефтяной добычи.

В конце каждого года рубль сильно падает из-за выплаты дивидендов в фирмах в РФ. Также обширный спрос на валюту заметен от зарубежных структур. Рубль проседает к концу года из-за резкого увеличения бюджетных расходов. Негативом для российской валюты стал также и массовый отток капитала. В этом году он оказался более $44 млрд. Это значение больше в 1,7 раза, чем показатель 2019 года.

До 2021 года рубль от падения защищает оптимизм на мировых рынках

Если не будет нарушения баланса на рынке нефти, при отсутствии геополитических шоков, российский рубль останется на текущем значении. При дисбалансе на нефтяном рынке нацвалюта может рекордно снизиться. Пока для рубля ситуация до конца 2020 года является позитивной, так как рынки готовятся к отмене ограничений и смягчению монетарной политики. Геополитическим риском на январь 2021 года является официальный приход к власти в США Джо Байдена. Эксперты предсказывают при позитивном сценарии на 2021-год курс рубля в значении 70–75 за доллар. Это станет возможным благодаря всеобщей вакцинации от коронавируса.

Укрепление российского рубля до лета будущего года есть во всех главных макропрогнозах АКРА. Основной вариант прогнозирует рублю усиление на 6–7%, благодаря восстановлению спроса на российскую экспортную продукцию. Существует и альтернативный прогноз, который рублю предсказывает падение до середины будущего года до значения 80–82 руб./$ и 93–95 руб./€. Подобное развитие событий пройдет при цене нефти сорта Brent в значении $40–50. Подобный сценарий будет проходить при замедленном вакцинировании против коронавируса и более обширным ущербом от пандемии.

Источник: 1rre.ru